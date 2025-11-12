Se desacelera a 18% el crecimiento de las ventas online por el Día del Soltero en China

Las ventas durante el mayor festival de compras en línea de China, el Día de los Solteros, aumentaron casi 18% este año, una desaceleración si se compara con el crecimiento del año pasado, ya que los clientes buscaron mejores ofertas.

Los consumidores han estado ajustando sus cinturones, gastando con cautela debido a una prolongada caída en el mercado inmobiliario, salarios rezagados y alto desempleo entre los jóvenes que usualmente serían los más propensos a derrochar por internet.

El proveedor de datos minoristas chino Syntun dijo el miércoles que el valor estimado de las ventas combinadas para la bonanza minorista en línea de este año, el equivalente en el país al Black Friday y el Cyber Monday, alcanzó casi 1,7 billones de yuanes (238.000 millones de dólares).

El aumento de casi el 18% en las ventas fue poco más de la mitad del incremento de casi el 27% en 2024, cuando las ventas totalizaron 1,44 billones de yuanes.

Syntun señaló que la comparación no era directa, ya que el festival de este año fue casi una semana más largo. Los analistas dijeron que esto fue en parte para ayudar a sostener las ventas de las empresas de comercio electrónico en un momento de menor demanda.

“El Día de los Solteros de este año debe verse como una señal positiva para la economía de consumo de China”, señaló Jacob Cooke, CEO de la consultora WPIC Marketing + Technologies.

“La ventana de ventas más larga significa que las comparaciones año tras año son imperfectas, pero los indicadores subyacentes -- fuerte participación, alto compromiso y fortaleza en categorías amplias-- muestran que los consumidores todavía están gastando”, explicó Cooke.

El gigante del comercio electrónico Alibaba lanzó el Día de los Solteros en 2009 como un evento de un solo día el 11 de noviembre, que ya se conoce en chino como “Doble 11”.

La consultora Bain & Company dijo en un informe reciente que el “crecimiento una vez estelar” del Día de los Solteros ha estado madurando en los últimos años. Aumentar las ventas más allá de los niveles actuales puede ser difícil, en parte debido al clima económico lento, señaló.

Aun así, JD.com, una de las mayores plataformas de comercio electrónico de China, dijo que su facturación alcanzó un récord, con un aumento de casi el 60% en el número de pedidos y un incremento del 40% en la cifra de compradores.

No proporcionó más detalles ni dijo cuánto de ese aumento provino de dentro de China frente al extranjero. JD.com indicó que los artículos de moda, belleza y deportes estuvieron entre los más vendidos.

Las plataformas de comercio electrónico Tmall y Taobao de Alibaba no han revelado sus cifras totales de ventas.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.