Meta deja de verificar hechos: ¿Cómo afectará a los medios y la búsqueda de la verdad?

“Todos tienen derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos”, escribió memorablemente hace cuatro décadas el difunto senador de Nueva York, Daniel Patrick Moynihan.

Eso parece un tiempo más simple, especialmente cuando consideras la decisión de Meta de terminar un programa de verificación de hechos en las aplicaciones de redes sociales Facebook, Instagram y Threads y cuáles podrían ser las ramificaciones para una industria construida para aportar claridad y buscar la verdad misma.

El anuncio de esta semana del fundador de Meta, Mark Zuckerberg, fue ampliamente interpretado en los círculos de verificación de noticias como una genuflexión al presidente electo Donald Trump, cuyo primer mandato popularizó la frase “hechos alternativos”.

Meta está reemplazando su verificación de hechos con un sistema de “notas comunitarias” que recuerda a X, donde depende de los usuarios para corregir la desinformación en sus plataformas. De alguna manera, esto remite al periodismo de "él dijo-ella dijo”, o la visión de algunos moderadores de debates políticos de que debería ser el papel de los oponentes, no de los periodistas, señalar falsedades. También insinúa algo más: la noción de que las voces más fuertes y las historias mejor contadas pueden ganar el día.

El momento es un cruce de caminos para la industria de la verificación de hechos, que verá su influencia drásticamente reducida cuando Trump asuma el cargo para su segundo mandato.

“A corto plazo, esta es una mala noticia para las personas que quieren acudir a las redes sociales para encontrar información confiable y precisa”, observó Angie Drobnic Holan, directora de la Red Internacional de Verificación de Hechos. Su organización comenzó en 2015 con unos 50 miembros y ahora tiene 170, algunos de los cuales enfrentan recortes de personal y cierre potencial debido a la decisión de Meta.

“A largo plazo”, dijo, “creo que es muy incierto lo que todo esto significará”.

La verificación de hechos en los medios existe desde hace unas décadas

La verificación de hechos es una industria peculiar, especialmente cuando consideras que es una función de todo el periodismo. El concepto surgió hace unas tres décadas en parte para contrarrestar las historias de "él dijo-ella dijo” y monitorear afirmaciones en anuncios políticos. La organización FactCheck.org, cuyo objetivo principal era ayudar a los reporteros, comenzó en 2003 y el PolitiFact, más orientado al público, cuatro años después.

PolitiFact, creada en 2007 por el entonces jefe de la oficina de Washington del Tampa Bay Times, Bill Adair, ganó un premio Pulitzer por su cobertura de la campaña de 2008. Denunciaba a los políticos por tergiversar o falsear la verdad de un modo a menudo difícil para los periodistas, que protegían a las fuentes cuyas voces poblaban sus historias.

En 2012, los verificadores de hechos fueron objeto de ataques, principalmente por parte de los republicanos, convencidos de que muchos eran parciales e investigaban los registros de votación para tratar de demostrarlo, relató Adair, ahora profesor de la Universidad de Duke. Trump, dijo, "aceleró una tendencia que ya había comenzado".

Alguna sospecha conservadora de los verificadores de hechos ha sido justificada debido a errores que se han cometido, aunque había algunos republicanos que decían falsedades y simplemente no les gustaba que los señalaran, explicó Steve Hayes, director general y editor del sitio de centro-derecha The Dispatch.

“Las personas que practican la verificación de hechos están diciendo de alguna manera, ‘Somos el árbitro de la verdad, punto’”, indicó Hayes. “Y cada vez que haces esto, invita al escrutinio sobre el trabajo que haces”.

Los sistemas de etiquetado tampoco ayudaron mucho. Dar a una declaración incorrecta la etiqueta de “pants on fire” ("pantalones en llamas": que alude a un refrán infantil que se dice cuando alguien es sorprendido mintiendo), como han hecho algunos verificadores de hechos, puede ser una forma llamativa de atraer atención pero también fomentó el resentimiento.

Holan resiste la visión de que los verificadores de hechos han estado sesgados en su trabajo: “Esa línea de ataque proviene de aquellos que sienten que deberían poder exagerar y mentir sin réplica o contradicción”.

La gente cree que la verdad sigue siendo difícil de alcanzar incluso con la verificación de los hechos

La sospecha republicana rápidamente echó raíces. El Instituto Poynter de periodismo, en una encuesta realizada en 2019, encontró que el 70% de los republicanos pensaba que el trabajo de los verificadores de hechos era unilateral. Aproximadamente el mismo porcentaje de demócratas pensaba que eran justos. Poynter no ha hecho la misma pregunta desde entonces. Sin embargo, el año pasado, Poynter encontró que el 52% de los estadounidenses dice que generalmente les resulta difícil determinar si lo que están leyendo sobre elecciones es verdadero o no.

En una columna del miércoles en el sitio conservador de vigilancia NewsBusters.org, Tim Graham escribió que durante los primeros nueve meses de 2024, PolitiFact criticó a funcionarios republicanos por entregar hechos “mayormente falsos” 88 veces en comparación con 31 veces para los demócratas. Para Graham, esto prueba que la idea de que el sitio es independiente o no partidista es risible.

¿Pero es eso sesgo? ¿O es verificar hechos?

Adair solía ser reacio a decir lo que ahora es el título de su nuevo libro: “Beyond the Big Lie: The Epidemic of Political Lying, Why Republicans Do it More, and How it Could Burn Down Our Democracy” ("Más allá de la gran mentira: La epidemia de mentiras políticas, por qué los republicanos lo hacen más, y cómo podría acabar con nuestra democracia"). Ya no es reacio.

“Trump no tiene igual como mentiroso en la política estadounidense”, dijo Adair. “No soy el primero en decir eso. Creo que ha capitalizado el hecho de que ha habido esta reacción contra los verificadores de hechos, y mostró a otros políticos que puedes salirte con la tuya mintiendo, así que adelante y hazlo”.

La tensión sobre la verificación de hechos se desarrolló durante la reciente campaña presidencial, cuando el equipo de Trump estaba furioso con ABC News por llamar la atención sobre las declaraciones falsas del expresidente durante su único debate con la demócrata Kamala Harris.

La segunda victoria de Trump ha cambiado la ecuación en Meta. Elon Musk, propietario de X y aliado de Trump, ya ha restringido la verificación independiente de los hechos. La medida es significativa porque elimina la verificación de hechos de lugares donde muchos usuarios no estarían expuestos a ella.

Por sí sola, la verificación de hechos “no llega a aquellos expuestos a la desinformación”, indicó Kathleen Hall Jamieson de la Universidad de Pensilvania, quien inició FactCheck.org. “Tiende a llegar a audiencias que ya estaban informadas y precavidas”.

En las redes sociales, la verificación de hechos también se convirtió en parte de los algoritmos que dirigían la información hacia las personas, o lejos de ellas. El material etiquetado como falso a menudo se degradaba para que recibiera menos exposición. Para los republicanos que han criticado a las grandes tecnológicas, eso equivalía a censura. Sin embargo, para Jamieson, la verificación de hechos exitosa no es censura: “es el proceso de argumentar”.

Jamieson expresó cierto optimismo de que otros usuarios de redes sociales darán un paso al frente para prevenir la peligrosa propagación de falsedades. Pero para que la verificación de hechos, tal como es hoy, continúe prosperando e incluso exista como un esfuerzo periodístico, Adair dijo que probablemente se necesitarán figuras republicanas influyentes para defender públicamente la importancia de la verdad.

En una entrevista, Graham, columnista de NewsBuster, dio un consejo más mordaz. “Mi remedio en todas las discusiones sobre la confianza en los medios”, afirmó, “es que se requiere humildad”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.