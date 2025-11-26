Menos estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo mientras los despidos siguen bajos

El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo disminuyó la semana pasada, lo que indica que los despidos siguen siendo bajos, incluso cuando varias empresas de alto perfil han anunciado recortes de empleo.

El Departamento de Trabajo informó el miércoles que las solicitudes de beneficios por desempleo para la semana que terminó el 22 de noviembre cayeron en 6.000 respecto a la semana anterior, situándose en 216.000.

El número de personas que buscan beneficios por desempleo es considerado un indicador de los despidos y es un reflejo casi en tiempo real de la salud del mercado laboral. Los recortes de empleo anunciados recientemente por grandes empresas como Target y Amazon suelen tardar semanas o meses en implementarse por completo y pueden no estar aún reflejados en los datos de solicitudes.

El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que suaviza parte de la volatilidad semanal, disminuyó en 1.000, situándose en 223.750.

El número total de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana que terminó el 15 de noviembre aumentó en 7.000, alcanzando los 1,96 millones.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.