Los aranceles pagados por empresas medianas de EEUU se triplicaron el año pasado, dice JPMorganChase

Los aranceles pagados por empresas medianas de Estados Unidos se triplicaron a lo largo del año pasado, según mostró el jueves una nueva investigación vinculada a uno de los principales bancos de Estados Unidos, otra evidencia de que el impulso del presidente Donald Trump por cobrar impuestos más altos a las importaciones está causando disrupción económica.

Los impuestos adicionales han significado que las empresas que emplean en conjunto a 48 millones de personas en Estados Unidos —el tipo de negocios que Trump había prometido reactivar— han tenido que encontrar maneras de absorber el nuevo gasto, ya sea trasladándolo a los clientes en forma de precios más altos, contratando a menos trabajadores o aceptando menores ganancias.

“Ese es un gran cambio en su costo de hacer negocios", afirmó Chi Mac, director de investigación empresarial del JPMorganChase Institute, que publicó el análisis el jueves. "También vemos algunos indicios de que podrían estar alejándose de realizar transacciones con China y quizá orientándose hacia otras regiones de Asia”.

La investigación no indica cómo se están transmitiendo los costos adicionales a través de la economía, pero señala que los aranceles están siendo pagados por empresas de Estados Unidos. Forma parte de un conjunto creciente de análisis económicos que contradicen las afirmaciones del gobierno de que los aranceles los pagan los extranjeros.

El informe del JPMorganChase Institute utilizó datos de pagos para examinar a empresas que podrían carecer del poder de fijación de precios de las grandes multinacionales para compensar los aranceles, pero que quizá sean lo suficientemente pequeñas como para cambiar con rapidez sus cadenas de suministro y minimizar su exposición a los aumentos de impuestos. Las compañías solían tener ingresos de entre 10 millones y 1.000 millones de dólares, con menos de 500 empleados, una categoría conocida como “mercado medio”.

El análisis sugiere que el objetivo del gobierno de Trump de depender menos directamente de los fabricantes chinos se ha estado produciendo. Los pagos a China por parte de estas empresas fueron un 20% inferiores a sus niveles de octubre de 2024, pero no está claro si eso significa que China simplemente está canalizando sus productos a través de otros países o si las cadenas de suministro se han trasladado.

Los autores del análisis subrayaron en una entrevista que las empresas aún se están ajustando a los aranceles y señalaron que planean seguir estudiando el tema.

El gobierno de Trump ha insistido en que los aranceles son una bendición para la economía, las empresas y los trabajadores. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, arremetió el miércoles contra una investigación de la Reserva Federal de Nueva York que mostraba que casi el 90% de la carga de los aranceles de Trump recaía sobre empresas y consumidores de Estados Unidos.

“El documento es una vergüenza. Es, creo, el peor documento que he visto en la historia del sistema de la Reserva Federal. A las personas asociadas con este documento, presumiblemente, se les debería sancionar”, afirmó Hassett a CNBC.

Trump elevó la tasa arancelaria promedio al 13% desde el 2,6% el año pasado, según los investigadores de la Fed de Nueva York. Afirmó que los aranceles sobre algunos artículos como el acero, los armarios de cocina y los muebles de baño eran de interés para la seguridad nacional del país También declaró una emergencia económica para eludir al Congreso e imponer el pasado abril, en un acto que llamó “Día de la Liberación”, un impuesto base a los productos procedentes de gran parte del mundo.

Las tasas elevadas provocaron pánico en los mercados financieros, lo que llevó a Trump a dar marcha atrás con sus tasas y luego entablar conversaciones con múltiples países que derivaron en un conjunto de nuevos marcos comerciales. Se espera que la Corte Suprema falle pronto sobre si Trump excedió su autoridad legal al declarar una emergencia económica.

Trump fue elegido en 2024 con la promesa de controlar la inflación, pero sus aranceles han contribuido a la frustración de los votantes por el costo de vida. Si bien la inflación no se ha disparado hasta ahora durante el mandato de Trump, la contratación se desaceleró con fuerza y un equipo de economistas académicos estima que los precios al consumidor fueron aproximadamente 0,8 puntos porcentuales más altos de lo que habrían sido de otro modo.

