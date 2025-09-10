Larry Ellison destrona a Elon Musk como el más rico del mundo según nuevo ranking de Bloomberg

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, arrebató el miércoles el título del hombre más rico del mundo al antiguo titular Elon Musk, según el rastreador de riqueza Bloomberg, ya que las acciones del gigante de software se dispararon más de un tercio en un impresionante lapso de pocos minutos de operaciones.

Ellison, de 81 años y quien abandonó la universidad, ahora tiene un patrimonio neto de 393.000 millones de dólares, según Bloomberg, varios miles de millones más que Musk, quien había sido el más rico del mundo durante cuatro años consecutivos. Las acciones de Tesla, una de las mayores participaciones de Musk, se han movido en dirección opuesta a las de Oracle, cayendo un 14% en lo que va del año.

El cambio en la clasificación se produjo después de un espectacular informe de ganancias de Oracle, impulsado por pedidos multimillonarios de clientes mientras se intensifica la carrera de la IA.

Forbes, otra organización de noticias con una larga historia de contabilizar a los más ricos del mundo, todavía coloca a Musk en la cima, con 439.000 millones de dólares. Bloomberg situó su patrimonio neto en 385.000 millones de dólares. La diferencia radica en la forma en que ambas organizaciones calculan el valor de la empresa de cohetes de Musk, SpaceX, entre otras participaciones privadas.

Con su creciente fortuna, Ellison podría financiar durante todo un año el estilo de vida de 5 millones de familias estadounidenses, lo que equivale aproximadamente a toda la población de Florida, permitiéndoles dejar sus trabajos y recibir el ingreso medio de los hogares en Estados Unidos.

O bien, Ellison podría simplemente decirle a toda Sudáfrica que se tome un año de vacaciones y no produzca nada, basándose en su producto interno bruto.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.