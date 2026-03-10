La FAA suspende todos los vuelos de JetBlue tras una solicitud de la aerolínea
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha ordenado la suspensión en tierra de todos los vuelos de JetBlue debido a una solicitud de la aerolínea, informó la agencia en un aviso el martes.
La suspensión en tierra afecta a los vuelos con destino a todos los destinos, según el comunicado.
No quedó claro de inmediato por qué JetBlue solicitó la suspensión en tierra ni cuánto tiempo duraría.
La aerolínea y la Administración Federal de Aviación no respondieron de inmediato a los correos electrónicos de The Associated Press en los que se solicitaba más información.
La sede de la aerolínea está en la ciudad de Nueva York y su terminal principal se encuentra en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
