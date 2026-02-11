La FAA cierra el espacio aéreo en El Paso, Texas, y suspende todos los vuelos por 10 días

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso en Texas durante diez días, suspendiendo todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto.

Un aviso publicado en el sitio web de la agencia de regulación aérea (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que las restricciones temporales de vuelo eran por "razones especiales de seguridad", pero el aviso no proporcionó detalles adicionales. El cierre no incluye el espacio aéreo mexicano.

El aeropuerto informó en una publicación de Instagram que todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto estarían suspendidos desde la noche del martes hasta la noche del 20 de febrero, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general. Sugirió a los viajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre los vuelos.

Es probable que el cierre cause interrupciones significativas dada la duración y el tamaño del área metropolitana. El Paso, una ciudad fronteriza con una población de casi 700.000 habitantes y más grande si se incluye el área metropolitana circundante, es un centro de comercio transfronterizo junto a la vecina Ciudad Juárez en México.

El aeropuerto se describe a sí mismo como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México. Southwest, United, American y Delta operan vuelos allí, entre otras compañías.

