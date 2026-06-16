La cadena Pizza Hut será vendida por 2.700 millones de dólares

La atribulada cadena de restaurantes Pizza Hut será vendida por 2.700 millones de dólares por su empresa matriz, Yum Brands.

La firma de capital privado LongRange Capital está comprando Pizza Hut, a excepción de sus negocios en China, por unos 1.500 millones de dólares, informó la compañía el martes. Pizza Hut en China será adquirida por Yum China Holdings Inc. por aproximadamente 1.200 millones de dólares, indicó.

Yum! Brands inició una revisión estratégica para explorar opciones para Pizza Hut en noviembre, después de que la cadena reportara una caída de las ventas en tiendas comparables.

Yum! Brands prevé que ambas transacciones se cierren en el tercer trimestre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.