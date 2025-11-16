Ford Motor presenta su nueva sede, llena de tecnología y espacio para 4.000 empleados

La nueva sede de Ford Motor Co., el primer cambio de oficina central del fabricante de automóviles desde que Dwight Eisenhower era presidente, tiene el doble de tamaño que la anterior, con espacio para el doble de empleados.

La nueva sede cuenta con siete restaurantes como parte de un comedor de 14.864 metros cuadrados, espacio de oficinas, estudios de diseño y talleres de fabricación.

Y, por supuesto, coches.

La "joya de la corona" de la sede de Ford, según la directora global de diseño y marca de Ford Land, es una sala de exposición que ella comparó con la "guarida de un villano de James Bond".

"Pero es impresionante. Cuando estás dentro, sientes que estás en el centro del diseño automotriz", declaró Jennifer Kolstad la semana pasada, después de liderar un recorrido para los medios por la nueva sede de 195.096 metros cuadrados.

"Su función principal es la toma de decisiones", expresó. "Es donde mostramos nuestro nuevo producto y nuestros ejecutivos toman decisiones sobre lo que llevaremos al mercado".

Ford está trasladando su sede por primera vez en siete décadas, mudándose al edificio recién construido a 4,8 kilómetros (3 millas) de distancia en su hogar de siempre en Dearborn, Michigan.

La nueva estructura se llama "Sede Mundial de Ford". Es parte de un campus más grande que llevará el nombre de la sede actual: Centro Mundial Henry Ford II. Henry Ford II era el nieto del fundador de la compañía, Henry Ford, y el tío de Bill Ford, el presidente ejecutivo del fabricante de automóviles.

La sede actual de Ford, conocida como "La Casa de Cristal", se inauguró en 1956 y será demolida. La empresa, que tiene 122 años, espera completar su mudanza en 2027. No está revelando el costo del proyecto.

"Ford quiere una nueva sede que refleje quiénes creen que son y quiénes quieren ser en el futuro. No quieren ser vistos como la compañía de automóviles de ayer. Quieren ser vistos como una compañía de automóviles del mañana", indicó Erik Gordon, profesor de la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan. "Y necesitan atraer nuevos tipos de empleados. Están compitiendo por ingenieros de software, expertos en IA. Todas las empresas del planeta quieren a las mismas personas. Esas personas están acostumbradas a trabajar en oficinas nuevas y muy modernas".

Ford no solo se está enfocando en comodidades modernas en su nuevo hogar, sino que también está priorizando la proximidad.

Cuando la nueva sede esté completamente operativa en dos años, tendrá más de 14.000 empleados a una caminata de siete minutos y otros 9.000 a un viaje de nueve minutos en coche, señaló Jim Dobleske, CEO de Ford Land.

Y, a diferencia de La Casa de Cristal, donde los ejecutivos están separados de sus empleados, el nuevo edificio de la sede está diseñado para permitir una mejor y mayor colaboración entre equipos.

"(El CEO de Ford) Jim Farley ha dicho en el pasado: 'Cuando entras en nuestra sede actual, no estás seguro si estás entrando en Ford o si estás entrando en una compañía de champú'", comentó Dobleske. "En este edificio, sabes que estás entrando en Ford Motor Company".

Algunos trabajadores ya se han instalado en la nueva sede, que será el sitio de una celebración de inauguración el domingo.

General Motors también está en medio de un traslado de sede, dejando su hogar en el Renaissance Center en Detroit por un nuevo edificio de oficinas en el centro de la ciudad.

Gordon, el profesor de negocios de Michigan, señaló que "ambas compañías quieren una nueva imagen".

Quieren "ser vistas como compañías visionarias del futuro, compañías que son buenas en software e IA y cosas por las que no han sido conocidas en el pasado", afirmó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.