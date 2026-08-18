EEUU y Canadá mantienen conversaciones de última hora para frenar los aranceles del 50% a Canadá

Estados Unidos y Canadá han forcejeado durante décadas por el comercio, pinchándose mutuamente sin descanso en puntos sensibles como las importaciones canadienses de madera blanda y el acceso de Estados Unidos al mercado lácteo protegido de Canadá.

De algún modo, los dos vecinos lograron de todas formas seguir siendo amigos, aliados y socios comerciales. Soldados canadienses combatieron junto a los estadounidenses en Afganistán después del 11 de septiembre. La frontera de 5.525 millas entre Estados Unidos y Canadá no está defendida, y casi 330.000 personas y bienes por valor de 2.000 millones de dólares la cruzan cada día; 800.000 canadienses viven en Estados Unidos.

La estrategia beligerante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar con Canadá marca una desviación extraordinaria de la relación tradicionalmente cooperativa entre ambos países. Trump ha gravado productos canadienses con aranceles —en un intento de traer de vuelta la manufactura a Estados Unidos— y ha reiterado comentarios incendiarios sobre convertir a Canadá en el 51º estado de Estados Unidos.

La población canadiense está harta. Una petición para expulsar al embajador de Estados Unidos, un aliado de Trump, ha reunido casi 218.000 firmas desde el 21 de julio. Entre otras cosas, la campaña acusa al embajador Pete Hoekstra de haber “normalizado” el discurso de Trump sobre la anexión de Canadá.

La tensión podría alcanzar nuevas cotas a las 12:01 de la mañana del miércoles si Trump sigue adelante con su plan de imponer aranceles del 50% sobre 20.000 millones de dólares en productos canadienses, que van desde palos de hockey hasta depresores linguales.

A medida que se acerca la fecha límite, ambos países buscan una tregua que evite la nueva ronda de aranceles.

“Estamos negociando", dijo a la prensa el lunes el primer ministro canadiense, Mark Carney, hablando en francés. "Las negociaciones son muy intensas y delicadas. Este no es el momento de hablar de negociaciones en público”.

Buscando una salida

Casi el 72% de las exportaciones de productos canadienses el año pasado se dirigieron a Estados Unidos. Y el gobierno de Trump podría mostrarse cauto a la hora de imponer un nuevo arancel elevado —pagado por importadores estadounidenses que intentan trasladar el costo a los consumidores mediante precios más altos— antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. Los votantes estadounidenses ya están frustrados por el alto costo de vida.

“No creo que ninguna de las dos partes quiera realmente que estos aranceles entren en vigor”, comentó Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario comercial de Estados Unidos. “Hay un impulso bastante fuerte en ambos lados para encontrar aquí una salida”.

Majerus señaló que Estados Unidos busca que Canadá compre más equipo militar estadounidense, incluidos cazas F-35; que participe en la defensa antimisiles “Cúpula Dorada” de Trump, y que dé a Estados Unidos mayor acceso a minerales críticos, reduciendo así la dependencia de Estados Unidos de suministros precarios provenientes de la rival geopolítica China.

Los canadienses querrían alivio de los aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio, así como sobre la madera blanda, que, según Estados Unidos, recibe subsidios gubernamentales injustos.

Trump recurre a Smoot-Hawley para ir contra Canadá

Trump ha convertido los aranceles en la pieza central de su agenda económica para el segundo mandato. El año pasado instauró impuestos a la importación de dos dígitos a casi todos los países del mundo, con el argumento de que el prolongado déficit comercial de Estados Unidos era una emergencia nacional. La Corte Suprema dictaminó en febrero que se había excedido en su autoridad, anuló esos aranceles y preparó el terreno para que el gobierno federal pague reembolsos a los importadores.

Trump buscó de inmediato otras maneras de reconstruir su muro arancelario. El mes pasado puso impuestos a la importación de entre el 10% y el 12,5% a 59 países y a la Unión Europea —que en conjunto representan el 99% de las importaciones de Estados Unidos— por supuestamente no tener o no hacer cumplir restricciones a las importaciones fabricadas con trabajo forzado.

Luego se remontó a la Gran Depresión para encontrar un arma con la que golpear a Canadá, uno de sus blancos favoritos.

Trump invocó la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 para imponer aranceles del 50% a productos que representan alrededor del 5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos.

Hace casi un siglo, con las economías de Estados Unidos y del mundo en colapso, el Congreso aprobó la ley arancelaria de 1930, imponiendo fuertes impuestos a las importaciones de todo el mundo. Conocidos como los aranceles Smoot-Hawley, por sus patrocinadores en el Congreso, son notorios entre economistas e historiadores por limitar el comercio mundial y empeorar la Gran Depresión.

Los aranceles de la Sección 338 nunca se han utilizado antes. Tradicionalmente, los negociadores comerciales de Estados Unidos han preferido otra herramienta, la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la disposición que Trump invocó para los aranceles del mes pasado vinculados al trabajo forzado.

La Sección 338 autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta el 50% sobre importaciones procedentes de países que hayan discriminado a empresas de Estados Unidos. A diferencia de las sanciones de la Sección 301, no se requiere investigación. Tampoco hay límite sobre cuánto tiempo pueden permanecer vigentes los aranceles.

Al anunciar los aranceles de la Sección 338, Trump afirmó que Canadá discrimina las exportaciones estadounidenses de automóviles, alcohol y queso. Trump está molesto porque Canadá y China fueron los únicos países que respondieron con aranceles de represalia propios cuando él impuso gravámenes a sus productos el año pasado.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró a los periodistas el viernes en la Feria Estatal de Iowa: “Si un país toma represalias contra nosotros, obviamente no vamos a tolerarlo. Tomaremos medidas. Mi impresión es que los canadienses quieren tener un enfoque más conciliador, pero ya veremos”.

Nueva palanca para renegociar el T-MEC

Estados Unidos está renegociando un pacto comercial norteamericano —el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)— que Trump obligó a los vecinos de Estados Unidos a aceptar en su primer mandato. La amenaza de aranceles de la Sección 338 le da a Estados Unidos influencia para buscar nuevas concesiones de Ottawa.

“Desde la perspectiva de Carney, necesitas que (el T-MEC) se renegocie”, dijo Christopher Gundermann, investigador del programa de economía del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “No puedes renegociarlo con una guerra comercial masiva en marcha”.

Pero la furia del público canadiense por las políticas de Trump podría limitar la capacidad de Carney para cerrar un acuerdo. Canadá podría volver a tomar represalias si entran en vigor los nuevos aranceles del 50%, lo que potencialmente agravaría la disputa comercial.

El gobierno de Canadá “no puede parecer que simplemente está cediendo ante las exigencias del gobierno de Trump”, sostuvo Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal. “Hacer más concesiones sin obtener algo significativo a cambio probablemente provocaría una fuerte reacción (...) El riesgo para el gobierno de Carney es hacer que Canadá parezca débil y, por lo tanto, aún más vulnerable a futuras intimidaciones comerciales y geopolíticas por parte del gobierno de Trump”.

Dominic LeBlanc, ministro de Canadá para el comercio con Estados Unidos, se reunió con Greer el lunes. Después, se mostró hermético.

“El trabajo continúa”, afirmó. “Seguimos haciendo nuestro trabajo”.

____

Gillies informó desde Toronto.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.