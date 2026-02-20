EEUU e Indonesia anuncian un acuerdo comercial

Estados Unidos anunció un acuerdo comercial con Indonesia el jueves, mientras el presidente indonesio Prabowo Subianto estaba en Washington para asistir a la primera reunión de la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump.

Según el acuerdo, la nación asiática eliminará los aranceles para el 99% de los productos estadounidenses, mientras que Estados Unidos mantendrá aranceles de 19% sobre la mayoría de los productos indonesios, informó la Casa Blanca. Esa es la misma tasa que Estados Unidos ha fijado para Camboya y Malasia. Indonesia también aceptó abordar las barreras no arancelarias a los productos de Estados Unidos y eliminar las restricciones a las exportaciones hacia Estados Unidos de tierras raras y otras materias primas industriales, señaló la Casa Blanca.

Empresas indonesias y estadounidenses también alcanzaron esta semana 11 acuerdos por un valor de 38.400 millones de dólares, que incluyen compra de soja, maíz, algodón y trigo de Estados Unidos, cooperación en minerales críticos y recuperación de yacimientos petrolíferos, así como empresas conjuntas en chips informáticos.

“Hemos negociado muy intensamente durante los últimos meses, y creo que hemos alcanzado entendimientos sólidos sobre muchos temas”, dijo Prabowo ante ejecutivos empresariales el miércoles en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Un comunicado de la Casa Blanca lo describió como un “gran acuerdo” y afirmó que “ayudará a ambos países a fortalecer la seguridad económica, promover el crecimiento económico y, de ese modo, conducir continuamente a la prosperidad global”.

El acuerdo fue firmado posteriormente por los representantes comerciales de ambos países.

Los minerales críticos influyen en el acuerdo con Indonesia

Empresas indonesias acordaron esta semana comprar 1 millón de toneladas de soya, 1,6 millones de toneladas de maíz y 93.000 toneladas de algodón a Estados Unidos. También se comprometieron a comprar hasta 5 millones de toneladas de trigo estadounidense para 2030.

Los países acordaron cooperar en minerales críticos, aunque no se conocieron los detalles por el momento.

Washington busca que Indonesia acepte levantar las restricciones a las exportaciones de minerales críticos, algo que el gobierno de Trump sostiene que podría proteger a los fabricantes de Estados Unidos de interrupciones en la cadena de suministro. El gobierno estadounidense ha intentado protegerse del control de China sobre dichos elementos, que se emplean en diversos productos, desde aviones de combate hasta teléfonos.

En el evento de la Cámara de Comercio, Prabowo dijo que Indonesia puede servir como un “puente” y un “mediador honesto” entre las grandes potencias, en aparente referencia a la competencia entre Estados Unidos y China.

___

Karmini informó desde Yakarta, Indonesia, y Ghosal desde Hanoi, Vietnam.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.