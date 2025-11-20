EEUU añadió 119.000 empleos en septiembre

Los empleadores en Estados Unidos añadieron un sorprendente y sólido número de 119.000 empleos en septiembre, informó el gobierno, emitiendo un informe económico clave que había sido retrasado durante siete semanas debido al cierre del gobierno federal.

La tasa de desempleo subió al 4,4% desde el 4,3% en agosto, informó el Departamento de Trabajo el jueves.

El aumento en las nóminas fue más del doble de los 50.000 que los economistas habían pronosticado. Sin embargo, las revisiones del Departamento de Trabajo mostraron que la economía perdió 4.000 empleos en agosto en lugar de ganar 22.000 como se informó originalmente.

Durante los 43 días de cierre del gobierno, los inversores, las empresas, los responsables de políticas y la Reserva Federal estaban a oscuras buscando pistas sobre la salud del mercado laboral porque los trabajadores federales habían sido suspendidos y no podían recopilar los datos.

El informe llega en un momento de considerable incertidumbre sobre la economía. El mercado laboral ha estado tensionado por los efectos persistentes de las altas tasas de interés y la incertidumbre en torno a la errática campaña de Trump para imponer impuestos a las importaciones de casi todos los países del mundo. Sin embargo, el crecimiento económico a mediados de año fue resistente.

Los responsables de políticas de la Reserva Federal están divididos sobre si deben reducir las tasas de interés por tercera vez este año cuando se reúnan el próximo mes.

Los economistas esperaban ver una continuación de lo que estaba sucediendo en primavera y verano: contratación débil pero pocos despidos, una combinación incómoda que significa que los estadounidenses que tienen trabajo disfrutan mayormente de seguridad laboral, pero aquellos que no lo tienen a menudo luchan por encontrar empleo.

El mercado laboral ha estado tensado este año por los efectos persistentes de las altas tasas de interés diseñadas para combatir un aumento de la inflación y la incertidumbre en torno a la campaña de Trump para imponer aranceles a casi todos los países del mundo y a productos específicos, desde cobre hasta películas extranjeras.

Las revisiones del Departamento de Trabajo en septiembre mostraron que la economía creó 911.000 empleos menos de lo que se informó originalmente en el año que terminó en marzo. Eso significaba que los empleadores añadieron un promedio de solo 71.000 nuevos empleos al mes durante ese período, no los 147.000 reportados inicialmente.

Desde marzo, la creación de empleos ha disminuido aún más, a un promedio de 53.000 al mes. Durante el auge de contrataciones de 2021-2023 que siguió a los confinamientos por COVID-19, en contraste, la economía estaba creando 400.000 empleos al mes.

Se espera que la represión de la inmigración ilegal por parte del presidente Donald Trump reduzca el número de personas que buscan trabajo, lo que significa que la economía puede crear menos empleos sin aumentar la tasa de desempleo.

Con los números de septiembre disponibles, las empresas, los inversores, los responsables de políticas y la Fed tendrán que esperar un tiempo para obtener otra buena visión de los números detrás del mercado laboral estadounidense.

El Departamento de Trabajo dijo el miércoles que no publicará un informe completo de empleos para octubre porque no pudo calcular la tasa de desempleo durante el cierre del gobierno.

En su lugar, publicará algunos de los datos de empleos de octubre, incluido el número de empleos que los empleadores crearon el mes pasado, junto con el informe completo de empleos de noviembre el 16 de diciembre, un par de semanas tarde.

Eso pone un enfoque aún más intenso en los números de empleos de septiembre publicados el jueves. Son la última medición completa de contratación y desempleo que los responsables de políticas de la Fed verán antes de reunirse el 9-10 de diciembre para decidir si recortan su tasa de interés de referencia por tercera vez este año.

El corresponsal Christopher Rugaber contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.