Constellation Brands reduce pronóstico de ventas mientras consumidores en EEUU compran menos cerveza

Constellation Brands, que posee las cervezas Modelo y Corona en Estados Unidos, redujo el martes su pronóstico de ventas y ganancias para todo el año, citando una caída en la demanda, especialmente entre los clientes hispanos.

El presidente y CEO de Constellation, Bill Newlands, declaró que las compras de cervezas de alta gama en Estados Unidos han disminuido en los últimos meses. Los consumidores están haciendo menos viajes para comprar cerveza y gastan menos por cada viaje, expresó Newlands.

La tendencia es más pronunciada entre los consumidores hispanos, comentó Newlands. La empresa indicó en una reciente conferencia telefónica con inversores que los compradores hispanos representan aproximadamente la mitad del negocio de Constellation.

Hasta ahora este año, Modelo Especial es la marca de cerveza más vendida por ventas en dólares en las tiendas minoristas de Estados Unidos, según datos de NIQ compilados por Bump Williams Consulting. Modelo superó a Bud Light en 2023 después de que Bud Light fuera criticada por enviar una lata conmemorativa a un influencer transgénero.

Constellation ha tenido la licencia para vender Modelo y Corona en Estados Unidos desde 2013 como parte de un acuerdo con los reguladores antimonopolio después de que la empresa matriz de Bud Light, AB InBev, comprara el Grupo Modelo de México. Constellation también posee marcas de vino como Robert Mondavi y Kim Crawford, y licores como el tequila Casa Noble.

Constellation advirtió en abril que los consumidores hispanos estaban bajo presión. En ese momento, Newlands señaló que la investigación indicaba que dos tercios de los compradores hispanos estaban preocupados por los precios más altos de los alimentos y otros productos esenciales y la mitad estaba preocupada por los problemas de inmigración. Muchos también estaban preocupados por el mercado laboral, señaló.

"Eso ha tendido a significar que el consumidor ha reducido el gasto en varias categorías", sostuvo Newlands durante una conferencia telefónica con inversores. "La cerveza está bastante abajo en la lista, pero ciertamente está en la lista porque cosas como las reuniones sociales, un área donde el consumidor hispano a menudo consume cerveza, están disminuyendo hoy como parte de estas preocupaciones generales que tienen".

Constellation, con sede en Rochester, Nueva York, destacó el martes que ahora espera que sus ventas netas de cerveza caigan entre un 2% y un 4% en su año fiscal 2026, en comparación con su pronóstico anterior de un aumento de hasta un 3%. El año fiscal de Constellation termina el 28 de febrero de 2026.

La empresa también espera ganancias ajustadas por acción de entre 11,30 y 11,60 dólares para el año, en comparación con su pronóstico anterior de entre 12,60 y 12,90 dólares.

Las acciones de Constellation cayeron más del 6% en las operaciones de la tarde del martes.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.