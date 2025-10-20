Camboya inaugura aeropuerto de 2.000 millones de dólares para dar servicio a Nom Pen

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, inauguró el lunes un importante nuevo aeropuerto para dar servicio a la capital, Nom Pen, y fomentar el turismo y la inversión extranjera.

El Aeropuerto Internacional Techo es una instalación de tres pistas que reemplaza al Aeropuerto Internacional de Nom Pen, de casi 70 años de antigüedad, que sólo tenía una pista.

El nuevo aeropuerto de 2.000 millones de dólares, ubicado en la provincia de Kandal, a unos 30 kilómetros (19 millas) al sur de Nom Pen, comenzó a operar en septiembre. Es una empresa conjunta entre el gobierno camboyano y Overseas Cambodian Investment Corp.

Hun Manet expresó que espera que el nuevo aeropuerto sea una fuerza impulsora para atraer más turistas e inversores a Camboya, "más que antes de la llegada del COVID-19".

Se espera inicialmente que el nuevo aeropuerto pueda dar servicio a 13 millones de pasajeros, pero su capacidad aumentará a 30 millones después de 2030, y hasta 50 millones para 2050.

Las perspectivas inmediatas de un aumento en los turistas extranjeros se han visto ensombrecidas por la muy publicitada muerte de un joven surcoreano que, según informes, fue engañado para trabajar en uno de los centros de estafas en línea de Camboya.

Muchos de los trabajadores allí son mantenidos como esclavos virtuales para llevar a cabo fraudes en línea en lo que es una actividad delictiva organizada de miles de millones de dólares. La industria ilegal fue destacada la semana pasada cuando Estados Unidos y el Reino Unido impusieron sanciones contra los organizadores de una importante banda camboyana, y su presunto cabecilla fue acusado por un tribunal federal en Nueva York.

El turismo sufrió otro golpe en julio, cuando Camboya libró un conflicto de cinco días con la vecina Tailandia. Fue detenido por un alto el fuego, pero las tensiones siguen siendo altas.

Camboya recibió alrededor de cuatro millones de turistas extranjeros de enero a agosto de este año, afirmó Hun Manet en septiembre. El año pasado, recibió 6,7 millones, un aumento del 23% respecto a 2023.

Es el segundo nuevo aeropuerto importante de Camboya en dos años. En octubre de 2023, se inauguró el Aeropuerto Internacional de Siem Reap-Angkor para ayudar a servir a la atracción turística más popular de Camboya, el complejo de templos de Angkor Wat, de siglos de antigüedad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.