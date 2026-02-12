Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Bajan solicitudes de asistencia pública por desempleo en EEUU, siguen a niveles sanos

Matt Ott
EEUU DESEMPLEO
EEUU DESEMPLEO (AP)

La cantidad de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo disminuyó la semana pasada y se mantuvo dentro del rango históricamente saludable de los últimos años.

Las solicitudes de ayuda por desempleo para la semana que terminó el 7 de febrero bajaron en 5.000, a 227.000, frente a la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Esa cifra está básicamente en línea con las 226.000 nuevas solicitudes que los analistas encuestados por la firma de datos FactSet habían pronosticado.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo se consideran representativas de los despidos y se acercan a un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de desempleo, que suaviza parte de la volatilidad semanal, subió en 7.000, a 219.500.

El número total de estadounidenses que presentaron solicitudes de prestaciones por desempleo para la semana anterior, que terminó el 31 de enero, aumentó en 21.000, a 1,86 millones, indicó el gobierno.

Relacionados

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in