Bajan pronunciadamente solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU

La cantidad de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada retrocedió significativamente después de haber alcanzado un máximo de casi cuatro años la semana anterior.

Las solicitudes para la semana que terminó el 13 de septiembre cayeron en 33.000, situándose en 231.000, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Esto es menos que las 241.000 que los analistas encuestados por la firma de datos FactSet habían pronosticado.

La semana anterior, las solicitudes se dispararon a 264.000, su nivel más alto desde la semana del 23 de octubre de 2021. La cifra de la semana pasada fue revisada al alza en 1.000.

El informe de beneficios por desempleo del jueves mostró que el promedio de cuatro semanas de solicitudes, que nivela parte de la volatilidad de semana a semana, cayó en 750, situándose en 240.000.

El número total de estadounidenses que cobraron beneficios por desempleo para la semana anterior al seis de septiembre disminuyó en 7.000, situándose en 1,92 millones.

Las solicitudes semanales de beneficios por desempleo se consideran representativas de los despidos y se han mantenido mayormente en un rango históricamente bajo entre 200.000 y 250.000 desde que Estados Unidos comenzó a salir de la pandemia de COVID-19 hace casi cuatro años.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.