Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Bajan pronunciadamente solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU

Matt Ott
Jueves, 18 de septiembre de 2025 08:54 EDT
EEUU EMPLEOS
EEUU EMPLEOS (AP)

La cantidad de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada retrocedió significativamente después de haber alcanzado un máximo de casi cuatro años la semana anterior.

Las solicitudes para la semana que terminó el 13 de septiembre cayeron en 33.000, situándose en 231.000, informó el jueves el Departamento de Trabajo. Esto es menos que las 241.000 que los analistas encuestados por la firma de datos FactSet habían pronosticado.

La semana anterior, las solicitudes se dispararon a 264.000, su nivel más alto desde la semana del 23 de octubre de 2021. La cifra de la semana pasada fue revisada al alza en 1.000.

El informe de beneficios por desempleo del jueves mostró que el promedio de cuatro semanas de solicitudes, que nivela parte de la volatilidad de semana a semana, cayó en 750, situándose en 240.000.

El número total de estadounidenses que cobraron beneficios por desempleo para la semana anterior al seis de septiembre disminuyó en 7.000, situándose en 1,92 millones.

Relacionados

Las solicitudes semanales de beneficios por desempleo se consideran representativas de los despidos y se han mantenido mayormente en un rango históricamente bajo entre 200.000 y 250.000 desde que Estados Unidos comenzó a salir de la pandemia de COVID-19 hace casi cuatro años.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in