Amazon invertirá $1.000 millones para subir salarios y reducir costos de salud en EEUU

Amazon anunció que invertirá 1.000 millones de dólares para aumentar los salarios y reducir el costo de los planes de salud para sus trabajadores de cumplimiento y transporte en Estados Unidos.

La empresa con sede en Seattle dijo el miércoles que el salario promedio aumentará a más de 23 dólares por hora y que algunos de sus empleados con más antigüedad verán un aumento de entre 1,10 y 1,90 dólares por hora. El sueldo de los empleados de tiempo completo subirá, en promedio, 1.600 dólares al año.

Amazon también dijo que reducirá el costo de su plan de salud básico a 5 dólares por semana y 5 dólares para copagos, a partir del próximo año. La empresa afirmó que eso reducirá las contribuciones semanales un 34% y los copagos un 87% para atención primaria, salud mental y la mayoría de las visitas no especializadas para los empleados que utilicen el plan básico.

Amazon tiene casi 1,5 millones de trabajadores a nivel mundial.

En diciembre, siete instalaciones de Amazon en Estados Unidos se declararon en huelga, un esfuerzo del sindicato Teamsters para presionar a la empresa de comercio electrónico por un acuerdo laboral durante un período clave de compras.

Ese mismo mes, Amazon llegó a un acuerdo con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional que requiere que el gigante en línea adopte medidas ergonómicas a nivel corporativo en instalaciones de todo el país. La agencia afirmó que las condiciones de trabajo peligrosas en sus instalaciones ocasionaron serios trastornos musculoesqueléticos y en la parte baja de la espalda a empleados.

En enero de 2024, Walmart, el mayor empleador privado de Estados Unidos, dijo que los salarios promedio para los trabajadores por hora superarían los 18 dólares, frente a 17,50 dólares. El aumento se debió a que Walmart introdujo algunos roles por hora mejor pagados en sus Centros de Cuidado Automotriz el año pasado, entre otros cambios, dijo la empresa.

Walmart anunció en enero de 2023 que los trabajadores en Estados Unidos recibirían aumentos salariales el mes siguiente, aumentando los salarios iniciales a entre 14 y 19 dólares por hora. Los sueldos iniciales anteriormente oscilaban entre 12 y 18 dólares por hora, dependiendo de la ubicación.

