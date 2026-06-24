Alemania realiza redadas por sabotaje vinculado a una antigua unidad de Gazprom

La fiscalía alemana informó el miércoles de redadas durante una investigación sobre un presunto intento de interrumpir el suministro de gas del país, vinculado a una maniobra opaca en 2022 que involucró a lo que entonces era la filial alemana del gigante energético ruso Gazprom.

La policía registró en Berlín las instalaciones de un sospechoso y de otra persona que no está bajo investigación, además de las de una empresa no identificada en Fráncfort, según los fiscales federales. Indicaron que no hubo detenciones.

El sospechoso, un ciudadano ruso cuyo nombre no se dio a conocer, está siendo investigado por sospechas de haber sido cómplice de la violación de normas de inversión en la ley alemana de comercio exterior y cómplice de un intento de sabotaje anticonstitucional, señalaron los fiscales en un comunicado.

Unas semanas después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, funcionarios alemanes dijeron que la empresa matriz anunció que se retiraba de la unidad Gazprom Germania. Añadieron que el comprador ordenó su liquidación, algo que no está permitido antes de que se apruebe una compra.

Berlín puso a una agencia del gobierno alemán a cargo de Gazprom Germania, frustrando el intento de liquidación. El gobierno afirmó que la unidad era “de importancia primordial” para el comercio, el transporte y el almacenamiento de gas natural en Alemania. Posteriormente nacionalizó la empresa, ahora conocida como Securing Energy for Europe.

Los fiscales federales dijeron que sospechan que la venta a una empresa con sede en Moscú sin vínculo con el sector y el intento de liquidación tenían como objetivo interrumpir el suministro de gas en Alemania, un país que respalda a Ucrania. Agregaron que se sospecha que el hombre investigado apoyó la implementación de la decisión de liquidar Gazprom Germania con ese propósito.

Alemania se apresuró a reducir su dependencia del gas ruso tras la invasión de Ucrania. Moscú cortó los suministros de gas restantes a Alemania meses después.

Unas semanas más tarde, explosiones submarinas dañaron los gasoductos Nord Stream, construidos para transportar gas natural ruso a Alemania por debajo del mar Báltico.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.