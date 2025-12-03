Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Airbus reduce objetivo de entregas para 2025 por problema con paneles del fuselaje del A320

Associated Press
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 04:58 EST
AIRBUS
AIRBUS (AP)

El fabricante aeroespacial Airbus espera entregar menos aviones de lo previsto este año debido a un problema con los paneles del fuselaje utilizados en algunos aviones A320.

La empresa europea afirmó el miércoles que su objetivo es entregar unos 790 aviones comerciales en 2025 "a la luz de un reciente problema de calidad del proveedor en los paneles del fuselaje que afecta al flujo de entregas de la familia A320".

El objetivo anterior era de alrededor de 820 aviones, explicó la empresa, señalando que revisó la proyección a la baja porque el problema se produjo a finales de año, que suele ser una época de mucha actividad.

El problema, que afecta a un "número limitado" de paneles metálicos en el avión de pasillo único A320, estaba solucionado y los nuevos paneles cumplen con todos los requisitos, indicó la empresa.

Airbus obtiene piezas y componentes de miles de proveedores externos.

Relacionados

El problema de calidad de los paneles surgió a principios de esta semana, apenas unos días después de que la empresa dijese que se estaba apresurando para solucionar otro problema de software que afectaba a unos 6.000 ejemplares de su popular modelo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in