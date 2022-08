En una ciudad conocida como ‘la sucursal del cielo’, Diana Trujillo siempre estuvo relativamente rodeada de estrellas, los golpes del destino la llevarían desde su natal Cali, Colombia, a Houston, Texas, conquistando desde muy joven lo que para los demás mortales es casi imposible.

Desde niña se recostaba sobre el césped a mirar el firmamento, con escasas posibilidades financieras solo una fórmula casi matemática marcada por la curiosidad y la perseverancia le serviría para trazar su ruta.

Con mínimo conocimiento del inglés y pocos dólares en sus bolsillos, llegó a Estados Unidos a sus escasos 17 años, aprendió el idioma, y se encaminó a la conquista de la ingeniería aeroespacial, sin imaginarse que el fruto de su esfuerzo le daría el timón para ser jefa de misión del ‘Curiosity’ que aterrizó en Marte en 2012, y luego dirigir la operación táctica de la misión ‘Mars 2020’ aterrizando el rover ‘Perseverance’ en el planeta rojo.

Gracias a su larga trayectoria poniendo a prueba tecnologías pioneras que serán clave para una futura presencia humana en Marte, la NASA seleccionó a Trujillo para ser parte del equipo de los nuevos directores de vuelo que supervisarán las tareas de la Estación Espacial Internacional, además de tomar el control de la misión Artemis que pondrá a una mujer y a un hombre de color por primera vez en la Luna.

Trujillo estará acompañada por los directores de vuelo Heidi Brewer, Ronak Dave, Chris Dobbins, Garrett Hehn, Nicole McElroy y Elias Myrmo en la misión mas ambiciosa en la historia de la NASA por la conquista del espacio.

Llegamos hasta el cuarto de control del Centro Espacial Johnson, en Texas, donde Diana Trujillo estará a cargo de resolver cualquier imprevisto, y si eventualmente los astronautas reportan un “Houston tenemos problemas”, ella estará allí para ayudarles.

La historia de Diana es una ecuación perfecta de carácter, valor, un poco de suerte, digámoslo así, pero sobre todo ganas. ¿Cómo fue esa llegada a Estados Unidos?

Las estrellas y los planetas siempre fue algo que me inspiró y que yo quería hacer… Yo llegué aquí a Estados Unidos cuando tenía 17 años, no sabía inglés, tenía $300 dólares en el bolsillo, me pongo a pensar en eso y digo, yo tenía todas las razones por las cuales no podía hacer lo que estaba haciendo. Pero lo que me gusta de lo que te digo es que es exactamente lo opuesto, pues al final no importa donde arranques, no importa qué es lo que tienes, no importa de dónde vienes, qué camino has tenido, que te ha pasado en tu vida. Si corren las ganas, sigue adelante.

¿Cuáles fueron esos pasos básicos para acceder a la carrera espacial?

Si miro la historia de mi vida y veo esos instantes donde hubo cosas que me empujaron hacia adelante, yo diría que la primera fue venir a Estados Unidos y darme cuenta de que tenía la oportunidad de hacer algo que no se me había ocurrido antes… Después de eso fue aprender inglés y encontrar personas que me querían apoyar y encontrar latinos que me decían mira, dale que tú puedes, estudia, tienes que salir adelante y encontrar ese hogar extendido, como una familia aquí. Encontré una revista que hablaba de astronautas, particularmente de mujeres, decía de donde eran, a qué universidad fueron, qué carrera tuvieron antes de ser astronautas. Cuando yo leí todas esas biografías, todas con diferentes caminos, de diferentes países, en ciertos casos, ahí es donde me di cuenta y dije ¿por qué yo no?. Después de haber visto la revista, fui a la universidad a estudiar ingeniería aeroespacial. Mientras estaba haciendo eso, solicité a una pasantía en la NASA y la conseguí.

Vemos a mujeres latinas y afroamericanas ponerse ese reto de entrar a la NASA, ¿qué tan difícil es conseguirlo?

Esa es una buena pregunta, yo pienso que el reto mayor es como te ves a ti misma, como te sientes con lo que haces. Al final del día, lo que hacemos en la NASA es resolver problemas que son imposibles, problemas que no hemos visto antes, o hacer algo extremadamente difícil. Cuando tú lo pones en esa base, te das cuenta de que todo el mundo puede contribuir. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo lo quieres cumplir y qué es lo que tú vas a dejar que te detenga? ¿Vas a dejar que algo te detenga porque tienes miedo de las matemáticas? ¿Por qué tienes miedo a hablar inglés?

Entrando en detalle en la misión Mars 2020, ¿como fue ese proceso?

Trabaje con 3 rovers, primero fue ‘Curiosity’, después ‘Perseverance’ y luego el helicóptero que es ‘Ingenuity’… Hay muchos ingenieros que están trabajando en el diseño, pero una vez ya las partes mismas de rover aparecen ahí es donde mi grupo y yo entramos a trabajar, hacemos todo el ensamble, mostramos toda la examinación, demostramos que el rover va a hacer lo que tiene que hacer en la superficie de Marte. Y todo ese tiempo es reconociendo que tenemos que salir a Marte porque es el momento en el que Marte y la Tierra están en la distancia más corta.

¿Qué se siente liderar ese grupo y finalmente ver esa primera imagen que llega desde Marte con el ‘Perseverance’?

Cuando nosotros llegamos a la superficie de Marte yo estaba en cámara porque yo estaba hablando en español por primera vez para la NASA cuando llegamos a otro planeta. Y claro, viendo todo el equipo en cámara, escuchando todo lo que estábamos haciendo y viendo la primera foto que apenas llegamos, vimos la primera foto. Pues es increíble, porque te tienes como que pellizcar… El hecho que sabes que estás viendo una imagen que no es de aquí. Pero la miras y dices: sé que son rocas si, yo sé que hay todo lo que estoy viendo, pero igual , muy emocionante. Darnos cuenta de que en el planeta Tierra juntos trabajando podemos hacer lo que sea, darse cuenta de que el amor, la armonía y la habilidad de trabajar en equipo nos puede llevar a cualquier parte.

Con tanta exploración fuera de este mundo, y con las fotos que nos llegan del sinnúmero de galaxias que logró capturar el telescopio Webb vale la pena preguntar ¿Diana cree en la vida fuera de este planeta?

Es una buena pregunta, porque cuando yo veo las fotos del telescopio JWST, y tú miras cuantas galaxias hay en esa foto, te tienes que preguntar si estamos solos en el universo, y yo veo esa foto y para mí hay tanto que hacer. Hemos abierto puertas… lo que sabemos de Marte es que hay agua sólida que se vuelve líquida en los polos. También sabemos que donde está el ‘Perseverance’ ahora era un río anteriormente, pero ya no está. Y lo que estamos tratando de hacer con el rover es encontrar si hubo vida en el pasado.

¿Qué significó el reto de ser escogida como uno de los directores de vuelo del Artemis? Son los encargados de llevar a la primera mujer a la Luna.

Escogieron siete personas este año, una de las siete fui yo. El director de vuelo en general es la persona que está a cargo de todos los individuos que están evaluando toda la información que viene del vehículo, sea la Estación Espacial, sea el vuelo de Artemis, o sea Artemis cuando lleguemos a la superficie de la Luna, pero es el vehículo en general. El análisis que se hace de los individuos que están en el grupo, si hay cosas que no salen como tienen que salir , la persona que está de director de vuelo tiene que entender los retos y el plan que se va a realizar.

Su familia participa en todo este éxito, ¿les gustan los temas del espacio en casa?

Sí, mi esposo también trabaja en la compañía que hace cohetes, trabaja para la compañía Virgin Orbit.... Nuestras conversaciones en la casa tienen que ver mucho con el espacio y con las estrellas, y mis niños han crecido con la idea de que es algo que pueden hacer. A veces me pongo a pensar que no tiene nada que ver que eso sea en lo que yo trabajo, simplemente tiene que ver con el hecho de que esa es la conversación que tenemos, y como es algo común de las conversaciones, es algo que mis hijos ven como normal.

¿Diana quería ser astronauta cuando niña? Ahora estando en la NASA podría darse la posibilidad

La idea de ser astronauta es algo que tú, yo y muchos niños y muchas niñas tienen, pero cuando la conversación no es común, cuando la conversación no está en la casa, o no es algo que pasa normalmente, es algo que piensas que es muy lejano y que no puedes hacer… Sin embargo, si la oportunidad se presentara ahora, pues claro que me gustaría ser astronauta.