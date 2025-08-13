Talibanes registran a 1.800 refugiados afganos para trabajos en Qatar

Los talibanes registraron el miércoles a 1.800 afganos desempleados expulsados de países vecinos para tener la oportunidad de trabajar en Qatar, en la última ronda de un acuerdo laboral con la nación del Golfo, informaron autoridades.

El programa está destinado a aliviar el desempleo en Afganistán, y los talibanes han dicho que también están en conversaciones para enviar mano de obra a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Turquía y Rusia.

El mes pasado, se registraron 3.100 afganos para trabajar en Qatar, incluidos en las industrias alimentaria y hotelera. El período de registro de un día estuvo abierto el miércoles solo para afganos expulsados de Irán y Pakistán, y tuvo lugar en cuatro ciudades principales.

Al menos dos millones de afganos han salido de Irán y Pakistán este año después de que ambos gobiernos lanzaran campañas separadas para expulsar a extranjeros que, según ellos, vivían allí ilegalmente. Niegan estar apuntando a los afganos, pero la mayoría de los que fueron devueltos por la fuerza son afganos.

Las personas con certificados de refugiado pudieron visitar los centros de registro en Kabul, Kandahar, Herat y Nangarhar para tener la oportunidad de trabajar en Qatar, señaló el portavoz del Ministerio de Trabajo, Samiullah Ibrahimi.

“Estas visas de trabajo cubren 22 categorías laborales diferentes, y las 1.800 visas disponibles son para estos afganos desempleados que han regresado”, expresó.

Docenas de hombres esperaban en largas filas fuera de un centro de registro en Kabul.

Poyan Ahmadi, quien dejó Irán, dijo que quería que el gobierno talibán hablara con otros países. “Aquí en Afganistán, no hay trabajo y hay una escasez de oportunidades laborales”.

