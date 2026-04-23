Una mujer que goza de buena salud física declaró que planea poner fin a su vida en una clínica suiza de eutanasia debido al profundo dolor que siente por la muerte de su hijo hace cuatro años.

Wendy Duffy, de 56 años, pondrá fin a su vida el viernes después de que, según se informa, la clínica Pegasos, en Basilea, aprobó su solicitud. La excuidadora, originaria de West Midlands, afirmó que estuvo a punto de quedar en estado vegetativo tras un intento de suicidio anterior.

Según declaró al Daily Mail, ninguna terapia la había convencido de que la vida mereciera la pena, por lo que decidió pagar GBP 10.000 a Pegasos, que afirma ser una organización sin ánimo de lucro.

“Mi vida, mi decisión”, dijo. “Ojalá esto estuviera disponible en el Reino Unido, así no tendría que ir a Suiza”.

open image in gallery Kim Leadbetter presentó el proyecto de ley sobre enfermos terminales (cuidados paliativos), que se debatirá por última vez en la Cámara de los Lores este viernes ( Getty )

Según declaró a la publicación, no quería volver a intentar suicidarse, ya que “cualquiera que me encontrara tendría que lidiar con eso el resto de su vida”. “No quiero que nadie pase por eso”, añadió.

La señora Duffy declaró que su único hijo, Marcus, de 23 años, murió tras atragantarse con medio tomate cherry, que se le alojó en la tráquea después de comer un sándwich.

“Creen que debió quedarse dormido con la boca llena”, declaró al Daily Mail. “Ese es el único consuelo: que no hubo forcejeo”.

Según declaró, Pegasos alertó a sus hermanos —cuatro hermanas y dos hermanos— de sus intenciones.

“Pegasos se puso en contacto con ellos. Los llamaré cuando llegue a Suiza. Será una llamada difícil en la que me despediré y les daré las gracias”, continuó. “Pero lo entenderán. Lo saben. Sinceramente, al cien por cien, saben que no estoy contenta, que no quiero estar aquí”.

open image in gallery Los activistas se reunieron en la capital el miércoles ( PA )

La señora Duffy dijo que escribió cartas a todos sus seres queridos, eligió la ropa que se pondrá en su lecho de muerte y seleccionó una última canción para escuchar mientras muere.

“Puedes elegir la canción que quieras”, explicó. “Yo voy a salir con Lady Gaga y Bruno Mars cantando Die With A Smile ”.

La asociación suiza Pegasos fue fundada en 2019 por Ruedi Habegger, un activista por el derecho a morir dignamente.

La clínica se vio envuelta en una polémica tras ayudar al ciudadano británico Alistair Hamilton, de 47 años, a poner fin a su vida después de que este declaró padecer una enfermedad no diagnosticada. El Sr. Hamilton le dijo a su familia que iba a pasar unas cortas vacaciones en París, pero en su lugar acudió a Pegasos para someterse a un suicidio asistido.

open image in gallery Cuatro mujeres con enfermedades terminales se subieron a unos podios para pedir a los diputados que cumplieran con su mandato democrático y volvieran a presentar el proyecto de ley sobre la muerte asistida para adultos con enfermedades terminales en la próxima legislatura ( PA )

Posteriormente, la clínica pidió disculpas a la madre del Sr. Hamilton y afirmó que modificaría sus procedimientos para garantizar que, en el futuro, los familiares siempre estuvieran informados.

El proyecto de ley sobre adultos con enfermedades terminales (cuidados paliativos) se debatirá en la Cámara de los Lores el viernes, su último día de sesiones. Ya no se prevé que se apruebe durante la actual legislatura.

De convertirse en ley, otorgaría a las personas que cumplan ciertos criterios en Inglaterra y Gales el derecho a poner fin a sus vidas en el momento que elijan, con sujeción a salvaguardias y protecciones.

Los partidarios afirmaron que el proyecto de ley, aprobado en la Cámara de los Comunes el año pasado, se vio “retrasado por obstáculos procesales” en la Cámara de los Lores, mientras que los críticos expresaron su preocupación por el hecho de que el proyecto de ley, en su forma actual, carezca de suficientes garantías para las personas vulnerables.

Si experimenta sentimientos de angustia o tiene dificultades para afrontar la situación, puede hablar con los Samaritanos, de forma confidencial, llamando al 116 123 (Reino Unido e Irlanda), enviando un correo electrónico a jo@samaritans.org o visitando el sitio web de los Samaritanos para encontrar información sobre la sucursal más cercana. Si reside en los EE. UU. y usted o alguien que conoce necesita asistencia de salud mental de inmediato, llame o envíe un mensaje de texto al 988 o visite 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988. Esta es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible para todos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cercana.

Traducción de Olivia Gorsin