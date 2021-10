Un indigente ha sido encarcelado de por vida después de confesar un asesinato hace casi cuatro décadas.

Anthony Kemp tenía 21 años cuando asesinó a Christopher Ainscough con un cenicero de mármol después de que se conocieron en una noche de fiesta en diciembre de 1983.

Ainscough, que tenía 50 años en el momento de su muerte y era originario de Dublín, fue encontrado muerto dentro de su piso en Kilburn, al noroeste de Londres, en diciembre de 1983, con devastadoras heridas en la cabeza, incluida una fractura de cráneo.

La policía inició una investigación sobre el asesinato, pero se cerró en 1985 después de que no se encontraron pistas.

En febrero de 2021, Kemp confesó el asesinato en la comisaría de policía de Chiswick, Londres.

En su confesión, presuntamente borracho, les dijo a los oficiales: "Me importa un comino lo que me pase, porque no tengo mucho tiempo de vida ... No voy a vivir en las calles, eso es un hecho.

“Prefiero que el gobierno me cuide. Prefiero pasar los últimos años de mi vida a lo grande que dormir en la calle ".

Añadió: "Durante 40 años me salí con la mía y ahora lo reconozco".

Kemp, que ahora tiene 59 años, les dijo a los oficiales que había conocido a Ainscough, que trabajaba como camarero, en las primeras horas de la mañana y había decidido ir a tomar una copa a su apartamento.

Dijo que después de aproximadamente una hora, Ainscough dijo algo que lo enfureció, pero que no podía recordar qué era. Luego tomó el cenicero y golpeó a su víctima varias veces en la cabeza.

Antes de salir del piso, Kemp limpió las superficies que había tocado, incluido el cenicero. Luego se fue a casa, lavó su ropa manchada de sangre y mantuvo el asesinato en secreto durante casi 40 años.

Después de su confesión, Kemp intentó retractarse de su declaración, pero su ADN se comparó con una colilla de cigarrillo reexaminada de la escena del crimen.

La detective inspectora Maria Green, del Comando Especialista en Crimen del Met, dijo: “Nunca se cierra ninguna investigación de asesinato sin resolver y este caso demuestra que a pesar del paso de casi cuatro décadas, se puede lograr justicia para la familia y los amigos de quienes han sido asesinados.

“Anthony Kemp guardó su secreto durante casi 40 años, a pesar de saber que los amigos y la familia de Christopher se habrían sentido angustiados porque la persona que lo había atacado violentamente seguía prófuga. Finalmente hizo lo correcto y confesó su crimen y ahora enfrentará las consecuencias de sus acciones”.

Un amigo cercano de Ainscough, que lo conoció durante unos 17 años, dijo: “Perder a Chris de la forma en que lo hicimos fue algo con lo que he luchado para aceptar a lo largo de los años. No murió por causas naturales, ni por accidente, sino a manos de alguien para quien no significaba nada. Tomaron a una persona muy especial de nosotros y luego siguieron viviendo su vida como si no importara en absoluto.

“Nuestras vidas fueron más brillantes por tener a Chris en ellas, y su pérdida ha dejado un vacío en nuestras vidas que nunca podrá llenarse. Pienso en mi amigo a menudo y lo extraño tanto ahora como el día que se lo llevaron”.