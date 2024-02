La marca Lyle’s Golden Syrup ha reemplazado su clásico logo en el que aparece un león muerto rodeado de abejas, por uno en el que se ve el rostro de un león rodeado de una melena ornamental y una abeja más amigable en la parte superior. Es el primer rediseño que hace la marca desde 1883.

El empaque original del producto, que consistía en la icónica lata verde con un león dorado, fue lanzado en 1881 y retiene el Récord Guinness del empaque de marca más antiguo no cambiado. El logo se había mantenido prácticamente igual desde 1883.

El diseño original fue ideado por el fundador de la compañía, el empresario escocés Abraham Lyle, quien quiso ilustrar una analogía cristiana en las latas.

El Libro de los Jueces describe cómo Sansón mata a un león con sus propias manos. Días después regresa a ver el cadáver, y ve que un enjambre de abejas ha construido un panal en el cuerpo del león.

Logo original de Lyle’s Syrup (PA)

En la historia, Sansón toma miel del panal, y la da de comer a sus padres sin decirles de dónde viene.

Más adelante, les pide a los invitados de su boda que resuelvan el siguiente acertijo: “Del que comía salió comida; del que era fuerte salió dulzura (Out of the eater, something to eat; out of the strong, something sweet)”.

Se adoptó una versión del acertijo, “Del fuerte nació la dulzura (Out of the strong came forth sweetness)”, en el logo de Lyle’s Golden Syrup, y puede leerse en las latas desde entonces.

La empresa declaró que la marca fue “revitalizada para la familia británica moderna”, en un intento por “actualizar el legado de la marca y atraer a los consumidores del siglo XXI”.

Nuevo logo de Lyle’s Golden Syrup (Lyle's Golden Syrup/PA Wire)

El rediseño cubrirá la gama completa de productos de la empresa, exceptuando la clásica lata. En esta se mantendrá la ilustración original.

“Nos emociona revelar este moderno rediseño de Lyle’s Golden Syrup”, dijo James Whitely, director de marca.

“Aunque nos mantendremos fieles a la imagen original de nuestra marca con la lata tradicional, entendemos que los consumidores necesitan ver a las marcas actualizarse y responder a sus necesidades actuales.

Nuestro diseño fresco y contemporáneo es más acorde al mercado del siglo XXI, manteniendo el atractivo de la marca en el día a día [...] sin hacerla perder su estilo nostálgico y auténtico.

Estamos seguros de que este nuevo diseño hará a los consumidores ver a Lyle’s Syrup como una asequible golosina cotidiana. Esto reafirmará a la marca como la opción de un jarabe de melaza favorita de la familia británica, ya que mantiene el mismo delicioso sabor que te hace sentir Absolutamente Dorado”.

Traducción de Sara Pignatiello