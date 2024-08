El hombre más anciano del mundo revela el secreto de su longevidad

John Tinniswood, el hombre más longevo del mundo, ha recibido sus 112 años en el asilo para ancianos donde vive, en Southport (Merseyside).

Tinniswood nació en Liverpool el 26 de agosto de 1912, el año en que se hundió el Titanic, y en abril se convirtió en el hombre vivo más longevo del mundo. Afirmó que el secreto de su longevidad solo es “pura suerte”.

Cuando se le preguntó cómo se sentía al cumplir 112 años, declaró al Guinness World Records (GWR): “Sinceramente, no es diferente. No me siento de esa edad, no me emociona. Probablemente, por eso he llegado hasta aquí”.

Y agregó: “Me lo tomo con calma como cualquier otra cosa, no tengo ni idea de por qué he vivido tanto”.

Por último, explicó: “No se me ocurre ningún secreto especial. De joven era bastante activo, caminaba mucho. Si eso tuvo algo que ver, no lo sé. Pero para mí, no soy diferente [a nadie]. En absoluto”.

Asimismo, le han consultado sobre cómo pensaba que habían cambiado las cosas en el mundo a lo largo de todos estos años, y aseguró: “En mi opinión, no han mejorado mucho. Quizás en algunos lugares sí, pero, en otros, ha sido peor”.

“O se vive mucho o se vive poco, y no se puede hacer mucho al respecto”, manifestó luego.

Más que comer una porción de pescado rebozado con papas fritas todos los viernes, Tinniswood contó que no realiza ninguna dieta en particular.

“Yo como lo que me dan y los demás también. No sigo una dieta especial”, afirmó.

El hombre vivió durante las dos guerras mundiales y es el veterano sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial más longevo. Trabajó como administrativo para el Army Pay Corps, el cuerpo del ejército británico encargado de supervisar las cuestiones financieras.

Además de ser el responsable de la contabilidad y auditoría, su trabajo consistía en llevar a cabo tareas logísticas, como localizar a soldados varados y organizar el suministro de alimentos.

Antes de jubilarse, en 1972, trabajó como contador para Shell y BP, una compañía londinense dedicada a la provisión de electricidad.

Es hincha del Liverpool FC de toda la vida, y nació 20 años después de la fundación del club, en 1892. Presenció las ocho victorias de la FA Cup del equipo y 17 de sus 19 títulos de la liga inglesa.

Conoció a su esposa, Blodwen, en un baile en Liverpool, y estuvieron 44 años juntos antes de que ella falleciera en 1986.

Su hija Susan nació en 1943.

Desde que cumplió 100 años en 2012, ha recibido cada año una tarjeta de cumpleaños de parte de la difunta reina Isabel, quien era casi 14 años menor que él.

Cabe destacar que el hombre más anciano de la historia fue el japonés Jiroemon Kimura, que vivió hasta los 116 años y 54 días. Falleció en 2013.

La mujer y persona viva más longeva del mundo también es japonesa: su nombre es Tomiko Itooka y tiene 116 años.

Traducción de María Luz Avila