Compras de pánico: Cómo reducir la tentación de almacenar gasolina y alimentos

Los conductores continúan esperando en largas colas mientras las compras de pánico en las estaciones de servicio de todo el país continúan en un cuarto día.

Las compras de pánico de combustible comenzaron después de que un denunciante de BP filtrara a la prensa preocupaciones sobre la escasez de conductores de camiones, misma que podría afectar la capacidad del Reino Unido para mantenerse al día con las entregas de combustible. El presidente de la Asociación de Minoristas de Gasolina (PRA), Brian Madderson, consideró la afirmación de “total y absolutamente irresponsable”.

El aumento de la demanda llevó a la PRA a advertir que hasta dos tercios de su membresía de casi 5 mil 500 puntos de venta independientes se quedaron sin combustible el domingo, y el resto de ellos "parcialmente secos y agotándose pronto".

El gobierno y los supermercados advirtieron a los conductores que no se asusten, con informes de que Boris Johnson ha considerado traer soldados para entregar combustible a las estaciones de servicio.

Hablando el domingo, el secretario de Transporte, Grant Shapps, dijo que "no hay escasez de combustible" y que la gente debería ser "sensata" y llenar su tanque sólo cuando sea necesario, sin embargo.

A medida que se difunde la noticia de la escasez, es posible que el público vuelva a enfrentarse a la tentación de comprar más gasolina o artículos de los que necesita. La psicóloga Kate Nightingale, fundadora de Style Psychology, dice que nuestro impulso de comprar lo que no necesitamos está impulsado por la aversión a las pérdidas o FOMO (miedo a perder).

"Es la idea de que puedes perder algo que en realidad no tienes", le dijo a The Independent . "El potencial de dolor o pérdida es a veces demasiado grande para no actuar".

El psiquiatra consultor Dr. Andrew Iles, del Oxford Wellbeing Centre de Priory, señaló: "Pero la compra de pánico es generalmente innecesaria en este país y no ayuda a nadie".

¿Por qué la gente realiza compras de pánico?

Este deseo de comprar más aumenta cuando estamos emocionados, cansados, estresados, bajo la influencia del alcohol o cuando estamos privados de sueño. “Desafortunadamente, todos nosotros hemos experimentado al menos uno de estos estados con mucha frecuencia este año”, dice Nightingale.

El Dr. Iles está de acuerdo: “Existe la posibilidad de ‘caer’ en un estado de pánico en el que todo el pensamiento y el razonamiento racionales se ven superados. Para algunas personas, ir de compras es la medicina para el miedo y un consuelo temporal del estrés, la ansiedad e incluso la soledad".

Muchos de nosotros hemos sentido que tenemos menos control sobre nuestras propias vidas debido a la pandemia, las restricciones comerciales e incertidumbres como el Brexit. Todas estas cosas "crean circunstancias muy fértiles para las compras impulsivas y de pánico", dice Nightingale.

Aunque todos estamos experimentando cosas similares durante la pandemia, Covid-19 nos ha hecho sentir cada vez más aislados unos de otros, y la compra por pánico es un síntoma de esto. El psicoterapeuta Kimcha Rajkumar cree que el miedo que juega un papel importante en el almacenamiento solo sirve para aislarnos más del resto de la sociedad. "El miedo a que no haya suficiente nos hace desconectarnos del sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y simplemente pensar en nosotros mismos y en los más cercanos", dice.

"Todos hemos estado asustados, en diversos grados, durante mucho tiempo", dice Rajkumar. "Esta última situación viene como resultado de meses de experiencia desconocida e impredecible que no tiene un camino claro. Nuestra sensación de estar bajo amenaza ha sido incesante. La parte racional y tranquila de nosotros mismos no está tan fácilmente a mano como podría haber sido antes".

¿Cómo podemos frenar la necesidad de llenar nuestros tanques y carritos?

"Tómate un momento, siéntate en silencio y piensa en todos los que viven en tu calle, tu torre, la escuela a la que van tus hijos, etc. Piensa en las personas que no pueden permitirse almacenar cosas y trata de encontrar personas amables y generosas, calmar parte de nosotros mismos y actuar a partir de ahí”.

El ejercicio y la meditación son formas prácticas y efectivas de frenar la necesidad de entrar en pánico. "Ambos están científicamente probados para reducir la compra impulsiva y aumentar la sensación general de control sobre nuestras vidas. Por lo tanto, podríamos pensar que estamos en un lugar mejor", dice Nightingale.

Si las noticias recientes sobre la posible escasez de gasolina te han tentado a acumular "distracciones", dice Nightingale. "Haz otra cosa. Pasa tiempo con tu familia o mascotas" e intenta meditar "o al menos respirar profundamente. Reduce tu excitación (un estado de preparación intensa) y permite que tu mente consciente tenga una voz en lugar de que sigas tus impulsos subconscientes”.

¿Qué pasa si ya has acumulado?

Si no has podido resistir la tentación de entrar en pánico, compraste y sabes que no vas a consumir todo lo que has comprado a tiempo, no dejes que los productos perecederos caduquen o los medicamentos se venzan, en su lugar, conéctate con tu comunidad. Pregunta a los vecinos si necesitan algo, "da algunas de tus compras adicionales a un vecino mayor, un padre soltero, una persona sin hogar o un banco de alimentos", dice Rajkumar.