El proyecto It Gets Better (Todo Mejora) nació en 2010 como una respuesta a la ola de suicidios de jóvenes integrantes de la comunidad LGBTTTQ+ en los Estados Unidos, debido al acoso que sufrieron por su orientación, y rápidamente ganó aceptación y se convirtió en una organización que brinda apoyo y comparte historias de superación.

Dan Savage, escritor y periodista gay, subió un video en YouTube en 2010 en el que platicó las dificultades que vivió al crecer, pero dejó un mensaje de esperanza: todo mejora. A partir de ese momento, el proyecto comenzó a compartir historias de otras personas que sufrieron acoso y ataques por ser integrantes de la comunidad LGBTTTQ+, pero que pudieron superar todo esto para vivir su verdad y alcanzar la felicidad.

Poco después, el proyecto se volvió viral y comenzó a contar con el apoyo de políticos como Barack Obama y Hillary Clinton, así como artistas de la talla de Jenny McCarthy, Colin Farrel y Anne Hathaway. También tuvo el respaldo de prestigiosas universidades de Estados Unidos y de Google y Facebook, por nombrar solo algunas de las instituciones que impulsaron esta organización.

La popularidad del movimiento llevó al nacimiento de sus filiales en diversas partes del mundo, entre ellas América Latina. En México, It Gets Better es encabezado por Alex Orué, director ejecutivo, y Rubén Maza, presidente.

Orué aseguró que uno de los objetivos de esta organización es ayudar a jóvenes de la comunidad LGBTTTQ + a ser partícipes de la sociedad, a través de un proceso que les permite ir descubriendo quiénes son.

“Desde nuestros esfuerzos de storytelling y los servicios de contención psicológica que ofrecemos, siempre buscamos conectarles con su comunidad en temas de salud mental, alojamiento, asistencia legal o grupos de apoyo que les acompañen en sus procesos de autoaceptación y autodescubrimiento” dijo en entrevista con InStyle México.

El director ejecutivo de It Gets Better México detalló que este proyecto también busca cambiar la mentalidad de la sociedad, que en ocasiones suele ser prejuiciosa con las personas de otras orientaciones o identidades. “[Queremos] influir enormemente en cuestionar lo que creemos saber al respecto y a quitarnos tantos prejuicios de la cabeza”.

Leer más: Gobierno de Biden permitirá que embajadas ondeen la bandera del orgullo gay

Orué mencionó en un video, compartido en la cuenta de Youtube de It Gets Better México, que “ser gay no es un limitante” y pidió a los integrantes de la comunidad LGBTTTQ+ no “perder la paciencia” y no “renunciar a las cosas que quieres”.

Con el mensaje de “todo mejora”, Orué señaló la importancia de que It Gets Better México difunda este mensaje a los jóvenes “que ha hecho que todo mejore”. Con cientos de videos e historias, It Gets Better ha ayudado a miles de personas LGBTTTQ+ a superar los momentos difíciles que han vivido en su vida y a conocer que existe un futuro brillante para cada uno de ellos.