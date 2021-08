Una mujer de Los Ángeles compartió una historia desgarradora sobre cómo durmió a pies de distancia del cuerpo muerto y en descomposición de un vecino durante unas ocho semanas mientras pasaba la cuarentena pandémica en su pequeño estudio de 250 pies cuadrados.

Reagan Baylee vivía en el Valle de Los Ángeles cuando se produjo la pandemia de covid-19. En varios videos de TikTok, contó la historia de cómo comenzó a notar olores extraños y un aumento de insectos en su hogar.

“Fue a mediados de mayo y comencé a llamar a mi mamá y decirle que realmente no me sentía como yo misma. Lo que quise decir con eso fue que tenía dolores de cabeza, no dormía realmente toda la noche, sentía muchas náuseas”, explicó.

“Y, honestamente, todos lo descartamos como que únicamente me sentía un poco sola y me volvía un poco loca durante la cuarentena, como todos los demás. Realmente era diferente a mí no poder dormir toda la noche, así que pensé que eso era realmente extraño, pero nuevamente, simplemente lo descarté porque pensé que estaba realmente triste y deprimida".

Ella notó un aumento en las arañas en su casa y alertó a su gerente, quien le mencionó que probablemente se debía al clima caluroso.

“Hacia mediados de mayo, comencé a quejarme del mal olor que tenía cada vez que soplaba una brisa fuerte, pero de nuevo, no era algo en lo que pudiera señalar. Era algo que olía de vez en cuando”, comentó.

Describió el olor como el de un pez muerto. Expuso que su gerente no estaba dispuesto a enviar a nadie al edificio para investigar sus quejas debido a la pandemia.

"Tuve este mal presentimiento de que algo andaba muy mal y el olor se estaba volviendo muy malo cada vez que hacía viento, y estaba muy, muy preocupada", declaró.

Cuando llegó su novio, describió el olor como "horrible" y más tarde experimentó síntomas similares de náuseas y mal sueño después de quedarse con ella.

“Es la mitad de la pandemia y habíamos estado en casa las 24 horas del día, los siete días de la semana, así que creo que me había acostumbrado al olor”, mencionó Baylee.

Finalmente llamó a la policía para solicitar un chequeo de bienestar para uno de sus vecinos. “Resulta que estaba perfectamente y todo estaba bien”.

Tras el asesinato de George Floyd por el oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin, Los Ángeles estaba en desorden, y un mal olor en un edificio residencial no era una prioridad en la lista de prioridades del departamento de policía.

“Fue muy agitado y, sinceramente, quejarme de un olor y algunas arañas fue la última preocupación de todos, especialmente la policía”, señaló Baylee.

Después de esfuerzos continuos, el gerente del edificio finalmente envió a un trabajador de mantenimiento que “ni siquiera podía subir las escaleras sin comenzar a vomitar. Se quitó la máscara y anunció 'Voy a conseguir la llave maestra que alguien ha muerto'”.

"Las cosas pasaron de cero a cien realmente rápido ... En unos pocos minutos había ocho policías que estaban todos dentro de mi apartamento reuniendo información, y dijeron que iban a empezar a romper puertas", contó.

“La respuesta lógica era comenzar con mi vecino que vivía a mi izquierda porque ya hablamos con el vecino que vivía a mi derecha. Y aquí es cuando sucedió la cosa más repugnante y loca”.

Después de gritarle a cualquiera dentro del apartamento que saliera, uno de los oficiales decidió verificar si la puerta estaba abierta.

"Así que el policía gira el pomo de la puerta y la abre tal vez una pulgada", explicó Baylee. “La cantidad de insectos que salieron del departamento, parecían 1,000 insectos. Miles de ellos, volando fuera del lugar. Inmediatamente cierran la puerta y la policía pide una tonelada de refuerzos. Los policías comenzaron a quitarse las máscaras y varios de ellos vomitaban por el costado de la barandilla”.

"Para resumir, dijeron que este era el peor cuerpo descompuesto que habían encontrado y ven muchos cuerpos descompuestos", mencionó Baylee sobre la policía. “No voy a entrar demasiado en los detalles, especialmente para la privacidad de la persona, pero digamos que estaba licuado y es básicamente un esqueleto en este momento”.

“Todos los síntomas que mi novio y yo estábamos experimentando se debían simplemente a los vapores y toxinas que se liberaban del cuerpo y los gases naturales que me enfermaron mucho durante casi toda la cuarentena. Y esa es la historia de cómo dormí a un metro de mi vecino muerto”.

Baylee contó que su vecino era un hombre de 74 años con el que había hablado lo suficiente como para saber que no tenía a nadie que pudiera vigilarlo.

Agregó que la moratoria de desalojo temporal en el condado de Los Ángeles era la explicación más probable de por qué el administrador del edificio no consideraba el alquiler impago como algo extraño o preocupante.

La autopsia descartó covid-19 y mostró que la causa de la muerte fue un ataque cardíaco. Baylee dijo que pensaba que esto era "muy superficial porque si estaba licuado y realmente un esqueleto, como dijeron que lo estaba después de ocho semanas, entonces, ¿cómo determinaron que era un ataque al corazón? Supongo que sus órganos habrían sido devorados". En ese punto".

Se mudó del apartamento esa noche después de que los oficiales le informaran que su apartamento probablemente estaba contaminado.

“Lo único que nos separaba del cuerpo y de mí, donde dormía todas las noches ... era esta pared delgada, por lo que habían dicho que la mayoría de los muebles de madera ya estaban infestados de insectos y recomendaron encarecidamente tirar todo lo que pudiera.

"Honestamente, estaba tan disgustado que tiré el 99 por ciento de las cosas que tenía y solo guardé recuerdos y me mudé esa noche, dejé la mitad de mis cosas al costado de la carretera en Los Ángeles y nunca miré hacia atrás".

Mientras dormía a un metro de distancia del cuerpo en descomposición, Baylee experimentó “náuseas, mareos, no dormía toda la noche, dolores de cabeza” y agregó que estaba “mareada”.

“Literalmente, la noche que me fui, cuando lo encontraron, inmediatamente todos esos síntomas desaparecieron y no tuve ningún efecto duradero más que solo tener pesadillas por la noche y no poder dormir porque estaba aterrorizada”.

"Pero fue bastante instantáneo, honestamente la noche que me mudé, todo se fue, así que obviamente fue por todos los gases y toxinas que se liberaron de su cuerpo, lo cual es repugnante", expuso.