La delicada zona de los ojos es una de las primeras en mostrar signos visibles de envejecimiento y el estrés de la vida cotidiana. Se manifiesta en forma de hinchazón, sombras oscuras y líneas, que a su vez pueden hacernos parecer cansados o envejecer.

Si todavía parece que ha pasado la noche tarde incluso cuando está cumpliendo sus ocho horas, es probable que su fórmula actual no le esté dando los resultados correctos, por lo que es hora de actualizar y verificar que la esté usando correctamente.

Puede ser tentador usar su suero o humectante favorito hasta la línea de las pestañas en lugar de invertir en una fórmula separada, pero no lo recomendaríamos.

El área de los ojos tiene una piel 10 veces más delgada que el resto de la cara, lo que la hace más frágil y sensible, por lo que la mayoría de los sueros e hidratantes son demasiado ricos en textura o demasiado fuertes en activos. Si sobrecarga la piel, puede provocar congestión o irritación y, de hecho, empeorar los ojos.

Una crema para ojos dedicada que ha sido formulada específicamente para el área es el camino a seguir, ya que será lo suficientemente suave y liviana para esta piel, y libre de cualquier ingrediente que pueda causar agravación. También contendrán los mejores ingredientes para marcar la diferencia en sus preocupaciones oculares.

Que buscar en una crema para los ojos

Debe preguntarse qué desea o necesita del producto para elegir la fórmula perfecta. Ya sea para suavizar, suavizar o iluminar, busque estos ingredientes activos y antioxidantes respaldados por expertos e investigaciones.

Cafeína

Ideal para: hinchazón

El exceso de líquido en el tejido debajo del ojo puede ser causado por diferentes problemas de salud, alergias y estilos de vida. Este último es el más probable, ya que el estrés, la dieta y la deshidratación pueden influir. Una dieta con demasiada sal y poco potasio puede causar hinchazón, pero también el exceso de alcohol o simplemente no beber suficiente agua. La fatiga también puede ser una causa importante y “la falta de sueño también puede hacer que se acumule líquido debajo de los ojos, haciendo que parezcan hinchados”, explica Daniel Ezra, consultor especialista en oftalmología y oculoplástica de Moorfields.

Si su principal preocupación es quitarse las bocanadas, busque cremas para los ojos que contengan cafeína. Al igual que su taza de la mañana despierta el cuerpo y la mente, la cafeína estimula el flujo sanguíneo y despierta la piel. También contrae los vasos sanguíneos, disminuyendo la inflamación al formar un efecto tensor temporal y aliviando la hinchazón.

Hay cremas para los ojos con cafeína disponibles para todos los presupuestos. Para una opción efectiva y asequible, busque la solución de cafeína de The Ordinary al 5% + EGCG (£ 5.80, Cultbeauty.co.uk). Si también sufre de sequedad, pruebe el fortificante ocular con ácido hialurónico mineral 89 de Vichy (£ 20, Lookfantastic.com) que está repleto, como su nombre indica, de nuestro estimulante de humedad favorito. Y para obtener una fórmula que refleje la luz y que ilumine instantáneamente, busque la crema para el contorno de ojos que aclara y desinflama automáticamente de Sunday Riley (£ 60, Spacenk.com).

Vitamina C

Ideal para: aclarar

Si las ojeras son su principal problema, es importante ser realista, ya que una crema para los ojos no puede erradicarlas si se debe a la edad o la genética. La producción de colágeno y elastina disminuye a medida que envejecemos, por lo que nuestra piel se vuelve más delgada y los vasos sanguíneos en el área se muestran creando un color más oscuro. Si ha tenido estas sombras durante mucho tiempo, lo más probable es que sean hereditarias. Busque fórmulas que reflejen la luz para crear la ilusión de un ojo más brillante, como el corrector de ojeras vita-C de protección ambiental de Murad (£ 55.90, Feelunique.com). E invierte en un corrector iluminador.

Las sombras también pueden deberse a la pigmentación, una acumulación de melanina en el área. Busque cremas para los ojos ricas en vitamina C que ilumina la piel. El activo puede ayudar a desvanecerla con el tiempo, además de brindar protección antioxidante y estimular la producción de colágeno.

Tomando el primer lugar en nuestro mejor resumen de cremas para los ojos, la crema para los ojos Youth to the People (£ 42, Cultbeauty.co.uk) contiene una forma estable de vitamina C para reafirmar e iluminar, además de ceramidas reparadoras y ácido hialurónico hidratante. Recién salido de la línea de belleza, la avanzada crema para ojos genifque yeux de Lancome (£ 45, Lookfantastic.com) combina el refuerzo de la luminosidad con una fórmula prebiótica y probiótica que fortalece la piel. También encontramos el suero de ojos de vitamina C para reducir las líneas y las ojeras de Kiehl's (£ 41, Feelunique.com) con ácido hialurónico superhidratante.

Retinol

Ideal para: líneas finas y arrugas.

Los efectos de los movimientos y expresiones faciales pueden hacer que la piel se arrugue, ya que nuestra piel se vuelve menos resistente y perdemos elasticidad a medida que envejecemos. Si está buscando atenuar estas líneas, es hora de invertir en una fórmula de retinol.

El retinol tiene la ciencia detrás para demostrar que estimula la producción de colágeno y acelera la renovación de las células de la piel, lo que lo convierte en un ingrediente revolucionario para el cuidado de la piel no solo para suavizar las líneas y arrugas, sino también para desvanecer la pigmentación. Solo recuerde, como con todos los productos para el cuidado de la piel con retinol, introducir el ingrediente lentamente en su rutina para que pueda desarrollar tolerancia.

Para una opción amigable con el bolso, pruebe la crema para ojos con retinol de The Inkey List (£ 9.89, Feeunique.com), una fórmula suave de liberación prolongada. La crema para ojos redermic antiedad y antiarrugas de La Roche Posay (£ 27, Boots.com) está formulada para pieles sensibles, lo que significa que también es lo suficientemente suave para aquellos que son nuevos en el retinol. Si también está buscando efectos reafirmantes y reafirmantes, busque la crema para ojos reafirmante y estimulante de perfección vital de Shiseido (£ 68, Cultbeauty.co.uk).

Preguntas frecuentes sobre cremas para ojos

¿Cómo se aplica la crema para los ojos?

Comience con una pequeña cantidad del tamaño de un guisante para ambas áreas, no necesita más que eso. "No use más producto del necesario, ya que existe la posibilidad de que entre en los ojos y cause irritación", dice la Dra. Anjali Mahto, dermatóloga consultora. Más producto no conduce a una mayor eficacia, de hecho, es todo lo contrario: sobrecargar el área puede provocar hinchazón. Tenga esto en cuenta también cuando aplique su crema hidratante.

“Lo principal es aplicarlo suavemente, sin tirar”, advierte la Dra. Christina Psomadakis, dermatóloga de Vichy. "Una manera fácil de hacer esto es frotar y golpear el producto con el dedo anular alrededor de la zona orbital". Es su dedo más débil, por lo que aplica la menor cantidad de presión en el área frágil. Al dar palmaditas en todo el contorno de los ojos, a través del hueso de la ceja, se enfoca en toda el área.

¿Cuándo debería aplicarse la crema para los ojos?

Es un error común aplicar crema para los ojos como último paso en una rutina de cuidado de la piel cuando el mejor momento para aplicarla es “después de la limpieza y antes de aplicar el suero, la crema hidratante o el SPF”, aconseja el Dr. Mahto. Es una buena práctica aplicar primero los productos más ligeros, como la crema para los ojos, ya que no pueden penetrar los humectantes y aceites más espesos.

La mayoría de las cremas para los ojos están diseñadas para usarse por la mañana y por la noche. “Aunque recomendaría a las personas que se despiertan con los ojos hinchados después de una noche de sueño que no se apliquen crema para los ojos por la noche, ya que podría exacerbarla”, explica Abigail James, experta en cuidado de la piel y bienestar. Intente guardarlo en el refrigerador para un efecto refrescante adicional cuando lo aplique, perfecto para despertarse por la mañana o relajarse por la noche. Si te aplicas maquillaje encima, dale siempre uno o dos minutos para que penetre y evitar que el corrector se apelmace.

¿Cuánto tiempo tarda en actuar la crema para los ojos?

Depende de los beneficios que desee ver. Las cremas para ojos llenas de ácido hialurónico o cafeína actuarán instantáneamente, combatiendo la sequedad y desinflamando. Pero para efectos más a largo plazo, como con todos los productos para el cuidado de la piel, debe darle tiempo a la crema para los ojos para que actúe: “al menos cinco a seis semanas, que es el ciclo natural promedio de la piel”, aconseja James. Algunos ingredientes pueden incluso tardar más, "el retinol o la vitamina C comienzan a actuar de inmediato a nivel celular, pero los resultados no serán visibles hasta varios meses de uso", advierte el Dr. Psomadakis.

El veredicto: cremas para los ojos

Cualquiera que sea su preocupación para los ojos, ya sea hinchazón, sombras oscuras o líneas y arrugas, existe una crema para ojos específicamente formulada para el área delicada de los ojos para tratarlos. Esté atento a los ingredientes respaldados por la ciencia, para que realmente cumplan sus promesas. La cafeína eliminará las burbujas, la vitamina C se iluminará y el retinol suavizará las líneas finas. La clave es seguir con el producto para ver resultados.

