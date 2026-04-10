Zelenskyy dice que Ucrania derribó drones Shahed en países de Oriente Medio durante guerra de Irán

Personal militar ucraniano derribó drones Shahed de fabricación iraní en varios países de Oriente Medio durante la guerra con Irán, afirmó el presidente Volodymyr Zelenskyy, quien describió las operaciones como parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a sus socios a contrarrestar las mismas armas que Rusia utiliza en Ucrania.

Zelenskyy hizo su primer reconocimiento público de las operaciones en declaraciones a periodistas, que se realizaron el miércoles y estuvieron bajo embargo hasta el viernes.

Zelenskyy afirmó que las fuerzas ucranianas participaron en operaciones activas en el extranjero con drones interceptores de producción nacional, los cuales ya fueron probados en combate.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.