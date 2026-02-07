Zelenskyy dice que EEUU dio a Ucrania y Rusia de plazo hasta junio para acordar final de la guerra

Estados Unidos ha dado a Ucrania y Rusia un plazo hasta junio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra de casi cuatro años, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, a reporteros.

Si no se cumple el plazo, es probable que el gobierno del presidente Donald Trumo presione a Kiev y Moscú para que lo hagan, añadió.

"Los estadounidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra para principios de verano y probablemente ejercerán presión sobre las partes precisamente según este calendario", afirmó Zelenskyy el viernes. Sus comentarios estaban embargados hasta el sábado por la mañana.

"Y dicen que quieren hacerlo todo antes de junio. Y harán todo lo posible para terminar la guerra. Y quieren un calendario claro de todos los acontecimientos", indicó.

Zelenskyy apuntó que Estados Unidos propuso celebrar la próxima ronda de conversaciones trilaterales la próxima semana en el país por primera vez, probablemente en Miami. "Confirmamos nuestra participación", manifestó el mandatario.

El anuncio del último plazo se produce tras las conversaciones trilaterales mediadas por Washington en Abu Dabi, que no lograron avances, ya que tanto el Kremlin como Kiev se aferran a exigencias que son mutuamente excluyentes. Rusia presiona a Ucrania para que se retire del Donbás, donde los combates siguen siendo intensos, una condición que Kiev dice que nunca aceptará.

