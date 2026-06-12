Venezuela subscribe acuerdos con gigante energético Shell para ampliar producción de gas y petróleo

La corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) suscribió el jueves una serie de acuerdos con la gigante energética británica Shell para el desarrollo y explotación de proyectos de gas natural en alta mar y de crudo en tierra como parte de los esfuerzos del país sudamericano para ampliar su producción de hidrocarburos.

La ceremonia para la suscripción de los acuerdos fue realizada en el palacio presidencial de Miraflores y estuvo encabezada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estuvieron presentes el presidente de Exploración y Producción de Shell, Peter Costello; la ministra de Petróleo venezolana, Paula Henao, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón.

Entre los cinco acuerdos suscritos destaca la licencia para el inicio de la Fase I de desarrollo y explotación del campo Loran, un conjunto de yacimientos de gas no asociado —que contiene principalmente ese hidrocarburo— ubicado en la fachada atlántica de Venezuela, con reservas estimadas en 7,5 billones de pies cúbicos, según cifras de PDVSA.

“La firma de estos acuerdos son un logro maravilloso para Venezuela y Shell; subraya nuestra alianza de mucho tiempo y estoy ansioso de trabajar juntos para ver lo que podemos lograr juntos en beneficio de Venezuela, de Shell”, indicó Costello.

Rodríguez, por su parte, indicó que la licencia del campo Loran “va a permitir que Venezuela dé un paso muy importante en su desarrollo gasífero y también como exportador de gas”.

“Lo dijimos desde que comenzamos las negociaciones con Shell y otras empresas en el área de gas, que queríamos convertir a Venezuela en un exportador de gas y con esta firma estamos reafirmando ese camino”, agregó la mandataria, destacando que el campo Loran estuvo sin desarrollo durante 23 años.

Los yacimientos se ubican mayoritariamente a ambos lados de la línea fronteriza entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

Los gobiernos de Caracas y Nueva España —que en la década de 1990 firmaron el Tratado de Delimitación que establece los términos sobre la forma de explotación de cualquier yacimiento de hidrocarburos en ambos lados de la línea fronteriza— firmaron en 2015 un acuerdo para la explotación conjunta de yacimientos comunes, entre otras medidas para impulsar proyectos y beneficios binacionales.

El acuerdo fue suscrito luego de que en enero fue aprobada una nueva Ley de Hidrocarburos que redujo drásticamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera.

En respuesta a esa reforma legal, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses y de otros países para operar en Venezuela.

Después que una operación militar de fuerzas estadounidenses depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero pasado, Washington se ha propuesto impulsar la capacidad operativa de Venezuela y asumir el control de la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros venezolanos.