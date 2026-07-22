Ucrania renueva su cúpula militar para la lucha contra Rusia

Ucrania siguió adelante el miércoles con su lucha contra la invasión rusa con una nueva cúpula militar, después de que el presidente Volodymyr Zelenskyy cediera a la presión pública y destituyera a su comandante en jefe.

Ucrania ha logrado avances significativos en la guerra este año, y una ruptura entre el jefe saliente del ejército del país y su ministro de Defensa amenazaba con descarrilar sus esfuerzos. Ambos hombres perdieron sus cargos tras la importante reorganización del gobierno que Zelenskyy llevó a cabo la semana pasada.

El nuevo jefe del ejército, el mayor general Mykhailo Drapatyi, de 43 años, pertenece a una nueva generación de generales ucranianos que han ascendido en las filas durante la batalla contra la agresión rusa. Se hizo conocido por su audacia y valentía en 2014, el año en que Rusia tomó y se anexionó ilegalmente la península ucraniana de Crimea —ocho años antes de la invasión total de Moscú.

Zelenskyy afirmó que Drapatyi y otros comandantes deben presentar una estrategia de defensa actualizada, que incluya la continuación de la reforma del sistema de cuerpos, entregas más rápidas de armas y drones, una defensa aérea más sólida contra los ataques rusos y un plan de movilización más claro.

Zelenskyy se reunió por separado el martes con el ministro de Defensa saliente, Mykhailo Fedorov, un empresario de 35 años con conocimientos tecnológicos a quien se atribuye el rápido desarrollo de la tecnología de drones de Ucrania, que le ha dado una ventaja en el campo de batalla.

Fedorov chocó con el comandante en jefe saliente, el general Oleksandr Syrskyi, un veterano de 60 años formado en la Unión Soviética antes de la independencia de Ucrania.

Las protestas callejeras en Kiev y otras ciudades exigieron el regreso de Fedorov, al considerarlo un modernizador militar clave, e instaron a Zelenskyy a destituir a Syrskyi, visto como parte de la vieja guardia.

Zelenskyy ofreció a Fedorov lo que describió como un cargo respetado en el gobierno que unificaría el sector tecnológico del país. No estaba claro si Fedorov aceptó la oferta, o si los últimos movimientos satisfarían a los manifestantes y calmarían las calles.

Fedorov respaldó el nombramiento de Drapatyi y lo calificó como “una nueva esperanza en la lucha de las personas libres por la libertad y la justicia” y “una voz de cambio que no podía ser ignorada”.

Antes de su destitución, Fedorov había criticado públicamente a Syrskyi, al señalar que el general estaba bloqueando sus esfuerzos de reforma y que debía ser reemplazado para que Ucrania no fracasara en su resistencia contra Rusia.

Fedorov llamó a Syrskyi para agradecerle sus triunfos militares, como la defensa de la región de Kiev en el momento de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, la operación de contraofensiva en Járkiv más tarde ese mismo año y otras batallas, y dijo que eso ya es “una parte importante de la historia de Ucrania”. Pero añadió que el país debe “avanzar aún más rápido y escribir nuevos capítulos, corrigiendo todos los errores anteriores”.

La crisis política comenzó el jueves pasado, cuando Zelenskyy reestructuró su gabinete de guerra, reemplazó a su primera ministra y destituyó a Fedorov tras apenas seis meses en el cargo.

La reorganización llevó de inmediato a miles de manifestantes a las calles de Kiev y otras ciudades, al presentar la salida de Fedorov como una señal de que Zelenskyy se alineaba con una vieja guardia militar atrincherada por encima de un reformista.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.