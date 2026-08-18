Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo uno de sus mayores ataques con drones contra Rusia desde la invasión de Moscú hace más de cuatro años, al lanzar casi 800 drones apenas dos días después de disparar una andanada similar, informaron funcionarios el martes.

Mientras tanto, un ataque ruso con misiles contra una aldea en la región nororiental ucraniana de Járkiv mató al menos a 10 personas e hirió a otras ocho, además de destruir viviendas, indicaron funcionarios el martes.

Los dos países en guerra han incrementado sus ataques aéreos de largo alcance, mientras los combates a lo largo de la línea del frente —de unos 1.250 kilómetros (780 millas)— en el este y el sur de Ucrania se ven restringidos por grandes cantidades de drones y robots terrestres que amenazan los movimientos de tropas, según analistas.

Putin resiste la presión para entablar conversaciones de paz

Durante el último año, Ucrania ha ideado y desplegado drones de largo alcance de producción propia para atacar el interior de Rusia. Su tecnología de drones ha impresionado a gobiernos y fabricantes de defensa de todo el mundo.

Las autoridades en Kiev buscan que el público ruso sienta las consecuencias de la guerra y presionar al presidente ruso, Vladímir Putin, para que negocie un acuerdo de paz. Hasta ahora, Putin no ha mostrado señales de que pretenda detener la invasión.

“Putin sigue prolongando la guerra en lugar de aceptar las propuestas realistas de alto el fuego de Ucrania y poner fin al derramamiento de sangre”, escribió en X el ministro ucraniano de Exteriores , Andrii Sybiha.

Las defensas antiaéreas rusas interceptaron durante la noche 791 drones ucranianos sobre varias regiones rusas, así como sobre la anexionada Crimea y los mares Negro y de Azov, informó el Ministerio de Defensa en Moscú. Según un recuento de The Associated Press, fue el segundo mayor ataque con drones desde enero de 2025.

Más de 600 drones ucranianos volaron hacia la región de Moscú, donde 180 fueron derribados, señaló el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. No ofreció más detalles.

Las autoridades no reportaron muertes ni daños importantes.

En la región de Moscú, que rodea pero no incluye la capital rusa, tres personas resultaron heridas, indicó el gobernador Andrei Vorobyov.

El ataque nocturno provocó un incendio en un almacén de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, en una zona industrial. Ucrania ha atacado repetidamente los depósitos de la empresa, que, según afirma, ayudan a abastecer al ejército ruso.

Wildberries dijo que sus instalaciones sufrieron “daños insignificantes”.

Zelenskyy acusa a Rusia de un “ataque brutal” contra civiles

Un ataque ruso con misiles contra la aldea de Pechenihy, en la región ucraniana de Járkiv, mató a 10 civiles, según información preliminar, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar regional de Járkiv.

Otras 17 personas resultaron heridas, agregó. Zelenskyy lo calificó de “un ataque brutal” que dañó 10 viviendas, un café, una oficina de correos, una tienda y al menos siete vehículos, según Syniehubov.

“Sin duda responderemos a este ataque ruso”, afirmó Zelenskyy en redes sociales.

Además, tres personas murieron y otras tres resultaron heridas durante el último día en ataques rusos contra la región ucraniana de Sumy, incluidos ataques con drones y la explosión de un artefacto explosivo, informó la Policía Nacional de Ucrania.

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Hatton contribuyó desde Lisboa, Portugal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.