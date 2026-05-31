Ucrania golpea objetivos energéticos rusos y niega haber atacado una planta nuclear ocupada

Ucrania lanzó nuevos ataques contra instalaciones energéticas rusas durante la noche hasta el domingo, informaron autoridades y medios rusos, mientras Kiev negaba las afirmaciones de Rusia de que un dron ucraniano golpeó una central nuclear clave ocupada por el Kremlin.

Restos de un dron provocaron un incendio en una instalación de almacenamiento de combustible en la región rusa de Rostov, en el suroeste del país, informó el gobernador Yuriy Slyusar en Telegram el domingo. Indicó que se evacuó a residentes de viviendas cercanas.

Los drones también dañaron infraestructura civil en la provincia de Saratov, también en el suroeste de Rusia, según el gobernador Roman Busargin. Astra, un canal independiente de noticias ruso, señaló que una refinería de petróleo estaba en llamas en la capital regional, Saratov.

Ucrania ha redoblado en los últimos meses sus ataques contra instalaciones de petróleo y gas de Rusia, ya que sostiene que el sector energético financia y alimenta directamente la invasión de Moscú, que ya supera los cuatro años.

Mientras tanto, Kiev negó las afirmaciones de Rusia de que un dron ucraniano impactó la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, la mayor de Ucrania y de Europa.

Las fuerzas rusas capturaron la planta en las primeras semanas de la guerra, y la central permanece cerca de las líneas del frente en la región sureña de Zaporiyia, una de las cuatro que Rusia se ha anexionado formalmente a pesar de que no tiene el control militar total ni reconocimiento internacional para sus acciones.

La empresa estatal rusa de energía nuclear, Rosatom, afirmó el sábado que el dron explotó después de abrir un agujero en la pared de una sala de turbinas. El director general de Rosatom, Alexei Likhachev, acusó a Ucrania de un ataque “deliberado”.

“Esta tarde, un dron de combate kamikaze ucraniano impactó el edificio de la sala de turbinas de la Unidad de Energía N.º 6, lo que provocó una detonación”, afirmó Likhachev. Añadió que no hubo daños en el equipo principal.

El ejército ucraniano rechazó lo que calificó como “otra maniobra propagandística” de Rusia y afirmó que no atacó ni tuvo como objetivo la planta. En un comunicado, el ejército indicó que se atiene al derecho internacional humanitario y que es consciente de las “consecuencias de cualquier acción dirigida contra instalaciones nucleares”.

“En el tramo pertinente de la línea del frente no había combates activos en el momento del incidente y no se emplearon armas”, señaló.

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, expresó su “seria preocupación” tras el incidente en una publicación en X.

El organismo estatal ucraniano de supervisión nuclear indicó que los daños descritos por Rusia deben ser verificados por expertos del OIEA presentes en la planta de Zaporiyia como parte de una misión de monitoreo de largo plazo.

La planta de Zaporizhzhia ha sido atacada repetidamente desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, lo que ha despertado temores de un accidente nuclear. Moscú y Kiev se han culpado mutuamente de atacar la planta de manera deliberada.

En otros sucesos, la Fuerza Aérea ucraniana informó el domingo que derribó 212 de los 299 drones lanzados por Rusia durante la noche. Indicó que 14 drones alcanzaron sus objetivos, mientras que restos de drones cayeron en cinco lugares.

Drones rusos impactaron la ciudad de Dnipro y una refinería de petróleo en la región ucraniana de Rivne, lo que provocó incendios, informaron las autoridades.

Oleksandr Koval, jefe de la administración regional de Rivne, dijo que nadie resultó herido en la refinería y que los servicios de emergencia estaban en el lugar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.