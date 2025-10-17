Tribunal polaco impide extradición de ucraniano sospechoso de ataque a gasoductos

Un tribunal polaco impidió el viernes la extradición a Alemania de un hombre ucraniano sospechoso participar en el ataque a los gasoductos Nord Stream, ocurrido en 2022, y ordenó su liberación, una decisión que fue bien recibida por el primer ministro de Polonia.

Volodymyr Zhuravlov, de 46 años, fue arrestado cerca de Varsovia el 30 de septiembre por una orden emitida en Alemania. Los fiscales germanos lo describen como un buzo entrenado y alegan que formaba parte de un grupo que colocó explosivos en los gasoductos cerca de la isla danesa de Bornholm hace tres años.

El tribunal de distrito de Varsovia rechazó su extradición el viernes y ordenó su liberación inmediata.

El abogado del acusado, Tymoteusz Paprocki, dijo antes de la audiencia que “mi cliente no admite culpa, no cometió delito alguno contra Alemania y no entiende por qué se presentaron estos cargos por parte de los alemanes”. También argumentó que ningún ucraniano debería ser acusado de ninguna acción dirigida contra Rusia.

El juez señala una “guerra justa”

El juez Dariusz Lubowski dijo, al anunciar su fallo, que el ataque a los gasoductos debería entenderse como una acción militar en una “guerra justa” y, por lo tanto, no sujeto a responsabilidad penal por parte de un individuo. También cuestionó la jurisdicción alemana por varias razones, incluyendo el hecho de que las explosiones ocurrieron en aguas internacionales.

Polonia, cuyos sucesivos gobiernos han sido firmemente antirrusos, se ha opuesto desde hace tiempo a los gasoductos. El primer ministro Donald Tusk señaló que entregar al sospechoso no favorecería los intereses de Polonia.

Tusk señaló el viernes en X que el tribunal había rechazado la extradición, “y con razón”. Agregó que “el caso está cerrado”.

Los gasoductos generaron oposición regional

Las explosiones submarinas del 26 de septiembre de 2022 dañaron gravemente los gasoductos. El daño aumentó las tensiones sobre la guerra en Ucrania mientras los países europeos tomaban medidas para dejar de depender de las fuentes de energía rusas, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin.

Las explosiones rompieron el gasoducto Nord Stream 1, que fue inaugurado en 2011 y transportaba gas natural ruso a Alemania por el mar Báltico hasta que Rusia cortó los suministros a finales de agosto de 2022.

También dañaron el gasoducto paralelo Nord Stream 2, que nunca entró en servicio porque Alemania suspendió su proceso de certificación poco antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022.

Alemania había seguido adelante con el proyecto Nord Stream 2, a pesar de la oposición de los países de Europa central y oriental y de Estados Unidos, que argumentaron que aumentaría la dependencia de Europa del gas ruso y daría a Rusia la posibilidad de usar ese energético como arma geopolítica.

Tusk dijo a principios de este mes que “el problema de Europa, el problema de Ucrania, el problema de Lituania y de Polonia no es que el Nord Stream 2 haya sido atacado, sino que fue construido”. Afirmó que “las únicas personas que deberían avergonzarse y guardar silencio sobre el Nord Stream 2 son aquellas que decidieron construirlo”.

Fiscales alemanes también buscan una extradición desde Italia

En el momento de su arresto, Zhuravlov era residente polaco, donde vivía con su esposa e hijos, afirman los fiscales polacos. Su esposa ha dicho a los medios polacos que su esposo es inocente y que estaban juntos en Polonia cuando los gasoductos fueron atacados.

Es uno de los dos ucranianos en el caso cuya extradición han tratado de asegurar las autoridades judiciales alemanas.

Un hombre sospechoso de haber sido uno de los coordinadores del ataque fue arrestado en Italia en agosto. Esta semana, el tribunal superior de Italia anuló la decisión de un tribunal inferior de ordenar su extradición y pidió que otro panel de jueces reevalúe el caso, dijo su abogado.

El gobierno alemán ha declinado comentar sobre las declaraciones de Tusk este mes, y ha señalado que los procedimientos en curso están en manos de los fiscales. Ni el gobierno ni los fiscales federales alemanes, que están a cargo del caso, hicieron comentarios sobre el fallo del viernes.

Geir Moulson contribuyó a este informe desde Berlín.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.