Rusia designa como extremista a destacado grupo de derechos LGBTQ+

Un tribunal ruso designó el martes a un destacado grupo defensor de los derechos LGBTQ+ como organización extremista, en el más reciente golpe a la asediada comunidad del país, que en los últimos años ha enfrentado una represión cada vez más intensa en el régimen del presidente Vladímir Putin.

En una audiencia celebrada a puerta cerrada, el Tribunal Municipal de San Petersburgo prohibió al grupo Coming Out por considerarlo “extremista”. Las autoridades no revelaron ningún detalle de la demanda, presentada el mes pasado por el Ministerio de Justicia de Rusia y clasificada como secreta.

El grupo, que ahora opera desde el extranjero, afirmó que seguirá ayudando a las personas LGBTQ+ en Rusia y más allá, y que luchará por sus derechos pese al fallo.

“Nos hemos preparado para este desenlace desde hace mucho tiempo. Reforzamos la seguridad, desarrollamos formatos de trabajo sostenibles y seguimos actuando con responsabilidad, ante todo por quienes cuentan con nosotros”, señaló Coming Out en un comunicado en línea.

“Hoy es especialmente importante no ceder al miedo y no estar solos. Nuestra comunidad es más fuerte que cualquier etiqueta, y la historia lo ha demostrado”, añadió la organización.

Coming Out es el primer grupo defensor de los derechos LGBTQ+ en ser designado desde el fallo del Tribunal Supremo de 2023 que, en la práctica, prohibió cualquier activismo LGBTQ+. Se han presentado demandas similares contra otros dos grupos defensores de los derechos de esa comunidad, y los tribunales de San Petersburgo y de la región de Samara aún deben pronunciarse sobre ellas.

La comunidad LGBTQ+ de Rusia ha estado bajo presión legal y pública durante más de una década, pero especialmente desde que el Kremlin invadió Ucrania hace cuatro años. Putin ha sostenido que la guerra en Ucrania es una batalla indirecta con Occidente, que —según él— busca destruir a Rusia y sus “valores familiares tradicionales” al impulsar los derechos LGBTQ+.

Desde entonces, se ha prohibido cualquier representación de personas gay y transgénero que las muestre de manera positiva o incluso neutral. La atención médica de afirmación de género y el cambio de género en documentos oficiales están prohibidos.

En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Rusia declaró que lo que el gobierno calificó como “el movimiento LGBT internacional” era una organización extremista, lo que expone a cualquiera que esté vinculado con esa comunidad a ser procesado y a una posible pena de prisión.

Días después del fallo, la comunidad quedó sacudida por la noticia de redadas policiales en bares gay, clubes nocturnos y locales que acogían espectáculos de drag en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades. Más tarde, se abrieron causas penales por los cargos de participación en el “movimiento LGBT”, y algunas personas han enfrentado multas por exhibir lo que las autoridades determinaron que eran símbolos “extremistas”, como una bandera del arcoíris.

Las autoridades rusas buscan hacer que la comunidad LGBTQ+ quede “lo más vulnerable, lo más sola posible”, manifestó Denis Oleinik, director ejecutivo del grupo Coming Out, defensor de los derechos LGBTQ+.

El grupo, que antes tenía su sede en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, ha operado por completo desde el extranjero desde la invasión a gran escala de Ucrania. Ya no ofrece grupos de apoyo ni actividades presenciales, pero aún brinda apoyo psicológico y legal a distancia. También trabaja con organizaciones internacionales para promover los derechos LGBTQ+ en Rusia y para ayudar a quienes huyen del país, explicó Oleinik a The Associated Press en febrero.

El fallo hace que no sea seguro que la gente comparta públicamente contenido de Coming Out ni que alguien dentro de Rusia o que viaje a ese país done dinero al grupo, indicó.

En ocasiones, la designación de “extremista” también disuade a las personas de pedir ayuda, y también a otros grupos de derechos o medios de comunicación de trabajar con ellos, comentó Oleinik. Además, podría haber riesgos para familiares de activistas que se expresan abiertamente en público.

Pero, por lo demás, “podemos brindar ayuda, y también está permitido que otros reciban nuestra ayuda”, afirmó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.