Rusia cerrará centros culturales alemanes en todo el país, manifestó el jueves el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

La medida se toma después de que Berlín culpó a Moscú de un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el mes pasado y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn y del centro cultural Casa Rusa en la capital alemana.

Lavrov explicó que se cerrarán los centros culturales del Instituto Goethe de Alemania en Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo, y añadió que cualquier otra respuesta mostraría una falta de “dignidad” por parte de Rusia.

En una intervención en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, Lavrov dijo que Alemania “no podía no haber entendido” que el cierre de la Casa Rusa “significaría el fin de su presencia cultural en Rusia”.

El 4 de agosto se encontró un dron cargado de explosivos cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig/Halle, que posteriormente fue desactivado. El aeródromo es un importante centro internacional de transporte de mercancías utilizado para dar apoyo a Ucrania.

Autoridades occidentales han acusado ampliamente a Moscú de llevar a cabo una campaña de sabotaje y desestabilización con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desacreditar a las naciones europeas.

Putin ha desestimado las acusaciones afirmando que Berlín quiere desviar la atención de sus propios fracasos y del descontento entre los votantes. Cualquier prueba que se presente “ha sido fabricada”, dijo Putin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.