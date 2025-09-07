Rusia ataca Ucrania con más de 800 drones y señuelos, el mayor ataque de este tipo en la guerra

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles en la capital de Ucrania el domingo, en el mayor ataque aéreo contra el país desde que comenzó la guerra, dejando al menos dos muertos y humo saliendo del techo de un importante edificio gubernamental.

Rusia atacó Ucrania con 805 drones y señuelos, informaron las autoridades.

Yuriy Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, confirmó a Associated Press que el ataque del domingo fue el mayor ataque ruso con drones desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania. Rusia también lanzó 13 misiles de varios tipos.

Ucrania derribó y neutralizó 747 drones y cuatro misiles, según un comunicado de la Fuerza Aérea.

Hubo nueve impactos de misiles y 56 ataques de drones en 37 ubicaciones en toda Ucrania. Los escombros de drones y misiles derribados cayeron en ocho ubicaciones.

Periodistas de Associated Press vieron una columna de humo emanando del techo del edificio del gabinete de ministros de Kiev, pero no estaba claro de inmediato si el humo era el resultado de un impacto directo, lo que marcaría una escalada en la campaña aérea de Rusia. Hasta ahora, Rusia ha evitado atacar edificios gubernamentales en el centro de la ciudad.

El edificio es la sede del Gabinete de Ucrania, que alberga las oficinas de sus ministros. La policía bloqueó el acceso al edificio mientras llegaban camiones de bomberos y ambulancias.

Funcionarios ucranianos dijeron que dos personas murieron y al menos 17 resultaron heridas en el ataque.

“Por primera vez, el edificio del gobierno fue dañado por un ataque enemigo, incluyendo el techo y los pisos superiores”, declaró la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko. “Restauraremos los edificios, pero las vidas perdidas no pueden ser devueltas”.

“El mundo debe responder a esta destrucción no solo con palabras, sino con acciones. Es necesario fortalecer la presión de las sanciones, principalmente contra el petróleo y el gas rusos”, afirmó.

Las dos personas fallecidas eran una madre y su hijo de 3 meses, cuyos cuerpos fueron rescatados de los escombros por los socorristas, afirmó Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la capital ucraniana. Inicialmente, Tkachenko dijo que el niño tenía 1 año. Al menos 10 ubicaciones en Kiev resultaron dañadas en el ataque, agregó.

Escombros de drones rusos golpearon un edificio residencial de nueve pisos en el distrito Sviatoshynskyi de Kiev y un edificio residencial de cuatro pisos en el distrito Darnytskyi, según el alcalde Vitalii Klitschko. Tkachenko indicó que estos fueron impactos directos.

El ataque del domingo es el segundo ataque masivo de drones y misiles rusos contra Kiev en el lapso de dos semanas, mientras las esperanzas de conversaciones de paz se desvanecen.

El ataque se produce después de que líderes europeos presionaran al líder ruso Vladímir Putin para que trabajara en poner fin a la guerra, después de que 26 aliados de Ucrania se comprometieran a desplegar tropas como una “fuerza de seguridad” para el país una vez que terminen los combates.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha dicho que está listo para reunirse con Putin para negociar un acuerdo de paz, y ha instado al presidente estadounidense Donald Trump a imponer sanciones severas a Rusia para presionarla a poner fin a la guerra.

——

El corresponsal Volodymyr Yurchuk contribuyó con esta nota.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.