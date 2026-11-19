La Unión Europea fue víctima de un ciberataque potenciado con inteligencia artificial en octubre, reveló el miércoles un funcionario del bloque.

La fuente no dio más detalles sobre el ciberataque ni indicó quién lo hizo. Es la primera vez que el bloque de 27 miembros reporta un ciberataque potenciado por IA.

“Las herramientas asistidas por IA pueden utilizarse y, especialmente, utilizarse indebidamente para detectar vulnerabilidades”, declaró Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea

“De hecho, podemos confirmar que esto se hizo con herramientas de IA”, añadió. “Hemos visto muchos ciberataques globales recientemente y, por supuesto, nadie es inmune a esto”.

Explicó que la Unión Europea detectó por primera vez el incidente el 22 de octubre y que las autoridades iniciaron una investigación, al tiempo que impusieron “medidas preventivas”.

“Apagamos temporalmente varias aplicaciones, y desde entonces la mayoría han sido restauradas”, indicó.

La investigación continúa y, hasta ahora, “no hemos detectado ninguna evidencia de una filtración de datos que afecte al personal de la comisión en su conjunto”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.