Renuncian polémico fiscal general y Defensor del Pueblo de Venezuela

El polémico fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, un cercano aliado del depuesto presidente Nicolás Maduro que ha sido blanco de constantes críticas de opositores y organizaciones de derechos humanos, renunció al cargo, anunció el miércoles la Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista.

También renunció el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Ambos funcionarios ocupaban sus puestos desde 2017 y fueron ratificados por el legislativo unicameral en el 2024.

Saab, que en su misiva no mencionó las razones de su dimisión, de forma sorpresiva fue seguidamente designado como Defensor del Pueblo encargado “mientras se cubre la vacante” de Ruiz, un licenciado en educación, dijo Jorge Rodríguez, presidente del legislativo unicameral.

Los legisladores, en tanto, designaron como fiscal general encargado al abogado Larry Devoe, quien ha tenido varias responsabilidades jurídicas y diplomáticas del gobierno en materia de derechos humanos.

Saab y Devoe fueron juramentados en el palacio legislativo poco después para que asuman de manera provisional sus respectivos cargos.

Un Comité de Evaluación de Postulaciones elegirán a quienes ocuparán dichos puestos de forma definitiva en un plazo no mayor de 30 días.

Saab, abogado y exlegislador oficialista de 63 años, dimitió mediante una misiva dirigida al titular del legislativo y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien fue juramentada el 5 de enero ante la Asamblea Nacional dos días después de que Estados Unidos depuso y capturó en la capital venezolana a Maduro. La entonces vicepresidenta era, de acuerdo con la Constitución, la primera en la línea de sucesión.

Saab, que en su juventud fue reconocido por defender los derechos humanos, destacó que cumplió “con hidalguía y honor este cargo en medio de una circunstancia histórica de excepcional desafío para el presente y futuro de nuestra patria”, donde “jugamos el rol constitucional de preservar la paz y proteger los derechos humanos de nuestro pueblo en un periodo de agresiones inimaginables”.

Ruiz renunció citando motivos de “índole personal, familiar y de salud que debo atender”. Entre las atribuciones del defensor están la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos.

Saab fue designado fiscal general en agosto de 2017 en sustitución de Luisa Ortega Díaz, que huyó del país después de que autoridades venezolanas ordenaran su detención por presuntamente dirigir una red de extorsión de la Fiscalía.

Ortega, luego de estar vinculada por años al oficialismo, salió de Venezuela tras enfrentar al gobierno en medio de las masivas protestas antigubernamentales del 2017. En 2021, se trasladó a España.

Saab fue sancionado en 2017 por Estados Unidos por no proteger a los manifestantes de los abusos de las fuerzas de seguridad.

Durante su gestión como fiscal general, Saab además abrió numerosos procesos penales contra críticos del gobierno y dirigentes políticos, incluido el excandidato presidencial opositor Edmundo González, un exdiplomático que salió de Venezuela en septiembre de 2024 para pedir asilo en España después de que se emitiera una orden de arresto contra él tras los comicios presidenciales.

La fiscalía le abrió una investigación por la publicación en línea de las actas de resultados de las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024 que tanto Maduro como la oposición decían que habían ganado.

Muchos de los políticos detenidos son considerados “presos por motivos políticos” por la oposición y organizaciones humanitarias.

El gobierno niega que existan “presos políticos” y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.