Renuncia el jefe de gabinete británico por nombramiento de embajador en EEUU vinculado a Epstein
El jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, renunció el domingo debido al escándalo en torno al nombramiento de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, a pesar de sus vínculos con Jeffrey Epstein.
Morgan McSweeney expresó que la decisión de nombrar a Mandelson como embajador en Estados Unidos en 2024 fue "equivocada" y asumió "toda la responsabilidad" por haber aconsejado a Starmer.
