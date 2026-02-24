Protesta en isla griega contra portaaviones de EEUU atracado mientras crece tensión con Irán

Un grupo de manifestantes se congregó el martes en la isla griega de Creta tras la llegada de un portaaviones que forma parte de un contingente estadounidense en Oriente Medio.

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, atracó el lunes en la base naval estadounidense de la bahía de Souda, en Creta, en medio de advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible acción militar contra Irán.

La manifestación pacífica, respaldada por el Partido Comunista de Grecia, se celebró en la cercana ciudad portuaria de Chania. Los manifestantes alzaron carteles individuales con letras que formaban la palabra “Asesinos” en inglés.

Las tensiones regionales han vuelto a dispararse, en gran medida por el futuro del programa nuclear de Irán. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.