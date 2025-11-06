Prisionero liberado por error en Reino Unido se entrega; continúa búsqueda de segundo fugitivo

Uno de los dos reclusos que fueron liberados por error de una prisión de Londres se entregó el jueves después de saludar a los reporteros y fumar un cigarrillo en los escalones de la cárcel de la era victoriana.

Billy Smith, de 35 años, se entregó a HMP Wandsworth tres días después de haber sido liberado en el último error administrativo que ha centrado la atención en un sistema penitenciario sobrecargado y abrumado, que se ha convertido en un problema político para el gobierno laborista después de haber sido una espina en el costado de sus predecesores conservadores.

Los jefes de prisiones fueron convocados a una reunión el jueves para discutir los errores y se estaban haciendo esfuerzos para actualizar un sistema que aún utiliza registros penitenciarios en papel, informó la ministra de Justicia Alex Davies-Jones.

Smith, de 35 años, fue liberado accidentalmente el lunes, el mismo día en que fue sentenciado a casi cuatro años de prisión por múltiples fraudes.

La policía seguía buscando a Brahim Kaddour-Cherif, de 24 años, quien fue liberado por error de Wandsworth el 29 de octubre y estaba cumpliendo condena por allanamiento con intención de robar y es un delincuente sexual registrado por una condena de exhibicionismo.

Cherif, un ciudadano argelino, ingresó legalmente al Reino Unido en 2019, pero había excedido su estancia y estaba en las etapas iniciales del proceso de deportación.

Ambos hombres fueron liberados erróneamente de Wandsworth, que fue construida en el suroeste de Londres a mediados del siglo XIX, y estaba bajo escrutinio después de que otro prisionero escapara hace dos años aferrándose a la parte inferior de un camión de reparto de alimentos.

Las liberaciones inadvertidas siguieron a controles más estrictos que debían estar en vigor después de que un solicitante de asilo que inspiró un aumento de protestas antiinmigrantes fuera liberado por error de la prisión de Chelmsford, al este de Londres, el 24 de octubre.

Hadush Gerberslasie Kebatu, quien había sido sentenciado a 12 meses en una prisión británica por agredir sexualmente a una niña de 14 años, fue capturado después de una búsqueda de dos días y rápidamente deportado a su país de origen, Etiopía.

Después de la búsqueda de Kebatu, el gobierno anunció controles de seguridad más estrictos en las prisiones y lanzó una investigación independiente sobre el error que ha causado más vergüenza para el Servicio Penitenciario, que ha estado privado de recursos durante muchos años.

El viceprimer ministro David Lammy, quien también es el ministro de justicia, dijo que estaba "absolutamente indignado" y buscó culpar al gobierno anterior.

Según cifras del gobierno, 262 prisioneros fueron liberados por error en el año que terminó en marzo de 2025, un aumento del 128% en comparación con el período de 12 meses anterior.

Portavoces conservadores dijeron que el gobierno laborista tiene que asumir la culpa ya que el fuerte aumento en los números está directamente relacionado con su decisión de liberar a algunos prisioneros antes para asegurar que las prisiones no excedan su capacidad.

