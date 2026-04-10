Primera ministra japonesa Takaichi, encantada con la visita de Deep Purple a su oficina

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se tomó un breve, y feliz, descanso el viernes al recibir en Tokio a la legendaria banda británica de rock Deep Purple, como admiradora de larga data.

“Bienvenidos a Japón... Ay, no puedo creer que Deep Purple esté aquí”, afirmó Takaichi mientras entraba en una sala de recepción de la Oficina del Primer Ministro con los brazos abiertos y una gran sonrisa para dar la bienvenida a los integrantes de la banda. “Siempre he admirado a Deep Purple”.

“Eres mi dios”, le dijo Takaichi al baterista Ian Paice, al entregarle un juego de baquetas TAMA fabricadas en Japón que ella había firmado.

"Eres baterista, somos amigos”, le respondió Paice.

Takaichi es aficionada al hard rock y al heavy metal, y en sus años universitarios fue una entusiasta baterista.

La primera ministra explicó su historia como superfán de Deep Purple desde hace más de medio siglo. En la escuela primaria ya escuchaba “Machine Head”, el álbum de 1972 de la banda que incluye grandes éxitos como “Highway Star” y “Smoke on the Water”.

En la secundaria, tocaba el teclado en una banda tributo a Deep Purple, y luego, como estudiante universitaria, se cambió a la batería, contó.

“Hoy en día, cuando me peleo con mi esposo, toco la batería con ‘Burn’ y le echo una maldición”, bromeó Takaichi. Anteriormente, había señalado que “Burn” es una de sus canciones favoritas, al comentar que “me despeja la mente”.

La visita de cortesía de la banda fue un respiro agradable para la primera líder mujer de Japón, conocida por sus largas jornadas de trabajo y que ahora lidia con tensas relaciones diplomáticas con China, las repercusiones de la guerra en Oriente Medio, así como el alza de precios en el país.

“Expreso mi más profundo respeto por ustedes por hacer historia del rock y seguir asumiendo nuevos desafíos y produciendo hoy música aún más cautivadora”, dijo Takaichi, quien les deseó una gira exitosa, que comienza el sábado en Tokio.

No olvidó sus responsabilidades como primera ministra y subrayó que la promoción de contenidos culturales es una de las áreas clave de la estrategia de crecimiento de su gobierno.

“Espero que las presentaciones de Deep Purple a partir de mañana entusiasmen a los fans en todo Japón y sirvan como una fuerza poderosa para promover los intercambios culturales de larga data entre Japón y el Reino Unido”, señaló.

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La periodista de The Associated Press Ayaka McGill contribuyó a este reportaje.