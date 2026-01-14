Primer ministro canadiense inicia histórica visita a China

El primer ministro canadiense Mark Carney llegó a Beijing el miércoles por la noche, comenzando una visita de cuatro días diseñada para reparar las deterioradas relaciones entre las dos naciones en momentos en que Canadá busca desarrollar relaciones con países distintos a Estados Unidos.

Es la primera visita de un líder canadiense a China en casi una década. Carney se reunirá con el primer ministro Li Qiang, su homólogo como jefe de gobierno, y con el presidente chino Xi Jinping.

Los medios estatales chinos han estado instando al gobierno canadiense a establecer una política exterior independiente de Washington, lo que llaman "autonomía estratégica".

Canadá ha sido durante mucho tiempo uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, tanto geográficamente como de otras maneras. Pero Beijing espera que la agresión económica del presidente Donald Trump —y, ahora, la acción militar— contra otros países erosione esa relación. Trump ha dicho, entre otras cosas, que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

Carney se ha centrado en el comercio, describiendo el viaje a China como parte de un movimiento para forjar nuevas asociaciones en todo el mundo y poner fin a la dependencia económica de Canadá del mercado estadounidense. Trump ha impuesto aranceles a Canadá.

El gobierno chino se irritó con los esfuerzos del ex presidente estadounidense Joe Biden para fortalecer las relaciones con Europa, Australia, India, Canadá y otros para confrontar a China. Ahora ve una oportunidad para intentar aflojar esos lazos, aunque sigue siendo cauteloso sobre hasta dónde llegará eso.

El deterioro en las relaciones comenzó con el arresto de un ejecutivo tecnológico chino a finales de 2018 a petición de Estados Unidos y se intensificó más recientemente por el gobierno del ex primer ministro Justin Trudeau, que decidió en 2024 seguir el ejemplo de Biden al imponer un arancel del 100% a los vehículos eléctricos fabricados en China. China ha tomado represalias tanto por eso como por un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio con sus propios aranceles sobre las exportaciones canadienses, incluyendo canola, mariscos y cerdo.

Carney se reunió con Xi en octubre en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.