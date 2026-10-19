Presentadora Christiane Amanpour deja CNN tras 43 años de carrera en la cadena

La presentadora de CNN Christiane Amanpour, que empezó como asistente de nivel inicial y llegó a convertirse en una de las corresponsales y presentadoras más reconocidas de la televisión, informando durante décadas desde zonas de guerra y puntos críticos, dejará la cadena después de 43 años.

Amanpour, principal presentadora internacional de la cadena, reducirá su programa diario “Amanpour” en CNN International a una vez por semana a comienzos de 2027, y lo terminará en mayo, para dejar la cadena el mes siguiente. Señaló el lunes en un comunicado que espera con ilusión “interesantes nuevos proyectos más adelante”.

Amanpour, de 68 años, también pondrá fin a su programa de PBS “Amanpour & Co” al final del año, indicó en su comunicado, compartido por CNN. Continuará con su pódcast “The Ex Files”, que realiza junto con su exesposo, Jamie Rubin, un exdiplomático de Estados Unidos.

“Después de muchos meses de reflexión y unas cuantas noches sin dormir, he decidido separarme de CNN, ¡mi socio de 43 años fantásticos!”, expresó Amanpour. “Siempre estaré apoyando a CNN y manteniendo su historia de periodismo independiente. Recuerden: Sean siempre veraces, no neutrales”.

No se dio una razón para su salida

Amanpour no dio una razón para su salida, ni mencionó específicamente cambios en su cadena. Pero su partida coincide con una nueva era en CNN, al pasar a estar bajo un nuevo propietario, Skydance. Tras un proceso de un año, Paramount, propiedad de Skydance, cerró el 6 de octubre su compra de Warner Bros. Discovery por 81.000 millones de dólares. La fusión reúne bajo un mismo techo a dos gigantes de las noticias televisivas —CBS y CNN.

En el plano personal, Amanpour ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de cáncer de ovario en 2021 y dos recaídas posteriores, al que llamó “el asesino invisible”. Ha instado a otras personas a “hacerse todas las tomografías que puedan”.

Amanpour se incorporó a CNN como asistente en Atlanta en 1983. En su propio mensaje el lunes, el director ejecutivo de CNN, Mark Thompson, escribió que, en aquel momento, su promesa no fue apreciada del todo.

“Es famoso que uno de sus jefes le dijo en ese entonces que no tenía lo necesario para convertirse en corresponsal en el extranjero —o para desempeñar cualquier papel al aire, en absoluto”, escribió Thompson. “¡Vaya si le demostró que estaba equivocado!”

La fama llegó durante la primera Guerra del Golfo

Amanpour se convirtió en reportera y, siete años después, en corresponsal internacional. Alcanzó la fama a comienzos de la década de 1990, al cubrir la Guerra del Golfo, el conflicto en Oriente Medio y muchos otros acontecimientos cruciales. Informar sobre guerras es “un sentido de misión, un sentido de propósito, un sentido de poder contar una historia”, señaló.

Su objetivo era llevar noticias internacionales —incluidas historias complejas— a los espectadores estadounidenses.

“Nunca he creído que las cosas sean demasiado complicadas como para ponerlas en la televisión estadounidense”, le dijo a The Associated Press en 2023. “Nunca le he hablado con condescendencia a la audiencia. Nunca he creído que sólo quieran saber qué está pasando en su propio patio trasero”.

Amanpour también señaló que su crianza le dio una perspectiva única.

“Por mi crianza —soy mitad iraní y mitad británica— he tenido el gran privilegio de poder ver el mundo desde dos perspectivas muy distintas”, afirmó. “Siempre he hablado sobre la necesidad de tender puentes. Sé que podemos vivir en un mundo que no esté 100% tribalizado”.

En sus declaraciones el lunes, Amanpour agradeció a sus equipos de campo y a los equipos de sus programas.

“Desde mi primera gran y emocionante asignación cubriendo la primera Guerra del Golfo, hasta los horrores de la guerra de Bosnia, Ruanda, Afganistán, Ucrania e Irán y todos los puntos intermedios, fueron los equipos y la camaradería lo que tanto contó”, escribió, “mientras juntos luchábamos por buscar los hechos, las pruebas y la humanidad, para que CNN siempre pudiera transmitir la verdad sobre el mundo y al mundo, sin miedo ni favoritismos”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.