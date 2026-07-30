Mueren 4 personas al tratar de cruzar el canal de La Mancha, según Francia

Cuatro personas fallecieron en dos intentos separados de cruzar el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, informaron las autoridades francesas el jueves.

Tres personas fueron rescatadas cerca de Dunkerque después de que se avistase una embarcación alrededor de las 6 de la mañana y se movilizara a los equipos de rescate, indicó la prefectura marítima del canal de la Mancha y del mar del Norte. Fueron sacadas de la embarcación y llevadas a tierra, donde se confirmó su fallecimiento.

En otro incidente, una pequeña embarcación volcó frente a Hardelot, en la costa noroccidental francesa, el miércoles por la noche, informó la prefectura de Pas-de-Calais.

“El balance provisional es de un hombre —de entre 30 y 40 años aproximadamente— fallecido, y seis personas con heridas leves, entre ellas un niño de un año, que fueron atendidas por los servicios de emergencia”. indicaron las autoridades regionales.

Se ha abierto una investigación judicial para determinar la causa del incidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.