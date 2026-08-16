Mueren 12 personas en un choque de autobús en Hungría, según la policía

Doce personas murieron y varias resultaron heridas cuando un autobús de pasajeros que circulaba por una autopista en Hungría se salió de la carretera y cayó en una zanja, donde volcó, informó la policía.

El autobús, que llevaba matrículas polacas, volcó unos 140 kilómetros (87 millas) al este de la capital de Hungría, Budapest, alrededor de la 1 de la mañana del domingo. En un comunicado, la policía indicó que era probable que el conductor se quedara dormido, lo que provocó el accidente.

En un comunicado publicado en Facebook, el primer ministro húngaro, Péter Magyar, señaló que al menos 10 personas resultaron gravemente heridas en el choque. Expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y dio las gracias a los equipos de rescate que fueron enviados al lugar.