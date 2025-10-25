Maduro afirma que EEUU está inventando una guerra mientras se acerca un portaaviones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el gobierno de Estados Unidos está fraguando un conflicto bélico en su contra a medida que el buque de guerra más grande del mundo se acerca al país sudamericano.

En una transmisión nacional el viernes por la noche, Maduro acusó al gobierno del presidente Donald Trump de “inventarse una nueva guerra eterna”.

El gobierno estadounidense ha aumentado la presión sobre Maduro al acercar a Venezuela el portaaviones USS Gerald R. Ford, con capacidad para 90 aviones y helicópteros de ataque.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó el viernes en redes sociales que se ordenó el despliegue del USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque en el Comando Sur de Estados Unidos para “reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y obstaculizar a actores y actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad y la prosperidad” de ese país.

El anuncio constituye la más reciente escalada de poderío militar en la región y se suma al del décimo ataque comunicado por el gobierno de Trump a una supuesta embarcación que, asegura, pretendía ingresar droga a Estados Unidos.

“Se están inventando una nueva guerra eterna, prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar”, aseguró Maduro.

Al menos 43 personas han muerto por la acción militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y en el Pacífico Oriental, desde que en septiembre empezó su campaña con el despliegue de buques de guerra para combatir según afirma los cárteles de drogas latinoamericanos.

El gobierno estadounidense también duplicó a inicios de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, a quien acusa de narcoterrorismo.

El relato de Estados Unidos sobre Venezuela y sobre él “presidente obrero” es “extravagante, mentiroso, falso y negador de la realidad”, dijo Maduro en la cadena televisiva.

Ante lo que Venezuela ha calificado como una “amenaza del imperialismo”, el gobierno sudamericano movilizó a sus fuerzas de seguridad en el territorio y llamó a la población civil a conformar las milicias que reciben adiestramiento, mientras se realizan continuos ejercicios militares para defender “la soberanía”, según el gobierno.

“Que el imperialismo diga y haga lo que le da la gana nosotros aquí estamos tranquilos serenos y en paz y seguiremos produciendo”, aseveró el presidente sudamericano. Países como Colombia, México y Cuba han condenado el despliegue militar estadounidense.